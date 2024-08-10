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東森盃／看熊貓、登鼓浪嶼、夜遊鷺江　兩岸少棒小將體驗廈門多元文化

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森盃兩岸少棒小將文化體育交流活動9日前往廈門進行研學交流。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建廈門報導

東森盃兩岸少棒小將文化體育交流活動來到第六天，8/9(週五)起轉往廈門持續進行研學交流。孩子們起了大清早前往龍岩市區體驗搭乘動車(高鐵)，短短一小時即抵達廈門，走訪動物園看熊貓、登鼓浪嶼感受世界文化遺產特殊風情，晚上更搭船夜遊鷺江，結合歷史人文的觀光行程，深度體驗廈門多元的文化魅力。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼孩子們起了大清早體驗搭乘「和諧號」動車(高鐵)。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲兩岸少棒小將一同前往靈玲國際馬戲城參訪。

兩岸少棒小將抵達廈門第一站，先前往靈玲國際馬戲城，觀賞鸚鵡及海獅的精采表演後，接著分區遊園賞動物，孩子們興奮地表示，在台灣很少有機會看到動物表演，而且這邊有很多動物是以前從來沒看過的，像是棕熊、白虎、紅鶴、袋鼠……等等，而靈玲國際馬戲城最知名的兩隻大熊貓「雙思」兄弟，今天也精神飽滿地到處走來走去，彷彿在歡迎孩子們的到來。

桃園大勇國小的李柏廷表示：「第一次看到貓熊，覺得看起來很可愛、很溫馴，最喜歡狐獴，也對第一次看到海獅表演感覺新奇」。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

下午，少棒小將參訪了世界文化遺產「鼓浪嶼」，也在島上體驗使用掃碼電子支付享用冰淇淋。鼓浪嶼又稱「琴島」，曾培育出超過百位世界級知名鋼琴家，其中包括朗朗的老師也是鼓浪嶼人。據說大陸許多頂流富豪都是來自鼓浪嶼，也因此島上的每一幢別墅背後都有一位外僑的愛國故事，在導遊的詳細解說下，認識了一幢幢各具特色的百年建築，這些宛如萬國博覽會的歐式建築群，孩子們漫步其中，聽得津津有味也看得目不轉睛，透過一步一腳印沉浸式漫遊，因而能讓歷史走出課本，用腳步探索世界。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鼓浪嶼有著大量充滿異國風的美麗建築。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲鼓浪嶼島上禁行汽車，整座島是得天獨厚的步行島，小朋友散步起來覺得很舒服又安心。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣小朋友體驗電子支付買冰淇淋。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園大勇國小莊品毅、邱于哲及賴杰旭（由左至右）。

桃園大勇國小的莊品毅、賴杰旭及邱于哲都被導覽的故事深深吸引，分享他們對於鋼琴碼頭以及由外僑建造的房屋和教堂印象深刻，也令他們聯想到桃園的「大溪老街」。他們表示非常喜歡鼓浪嶼，因為在這邊散步有著茂盛的樹木提供樹蔭防曬納涼，還有看不完的漂亮建築，最重要的是整座島上都沒有汽車，慢慢散步非常安全，很希望未來有機會能帶爸爸媽媽一起來參觀這座美麗的島嶼。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼少棒小將夜遊鷺江。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，搭乘大陸當地動車，近距離觀賞大貓熊，造訪世界文化遺產鼓浪嶼，體驗鷺江夜遊。（圖／記者湯興漢攝）

晚間兩岸少棒小將們搭船夜遊鷺江，觀賞兩岸燈火、從海上遙望金門，孩子們在漆黑的夜裡，在甲板上吹著海風，一邊找找看能認出幾棟白天時剛認識的地標大樓及鼓浪嶼建築。孩子們時而一起看夜景，時而一起玩遊戲，其中最受歡迎的是由連城孩子教台灣孩子玩的「七龍珠拳」，兩岸小朋友打打鬧鬧玩成一片，氣氛相當歡樂，並在眾人大喊「廈門晚安」的呼聲後，結束一整天的研學行程，準備迎接孩子們最期待的參觀科技館及無人機學習體驗。

▲兩岸小朋友走訪永定土樓 感受福建客家文化魅力。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

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