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「愛讓你我更菁彩」陳彥博臉書挺公益　助豐田少棒站上世界舞台

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▲▼愛讓你我更菁彩。（圖／紐崔萊提供）

▲超馬鬥士陳彥博響應紐崔萊「愛讓你我更菁彩」活動，邀請民眾一起上傳照片助豐田少棒隊學童。（圖／紐崔萊提供，下同）

生活中心／綜合報導

向來不畏挫折、勇往直前，敢與命運直球對決的超馬鬥士陳彥博，近期在臉書上分享了一則紐崔萊公益活動「愛讓你我更菁彩」，邀請大家動動手指一起參與相框照片募集活動，就能為同樣懷抱夢想的台東豐田少棒隊募得所需的營養補給品，一同用愛滋潤國家未來的強棒，將滿滿的蛋白質營養直送偏鄉。

▲▼愛讓你我更菁彩。（圖／紐崔萊提供）

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▲▼豐田兒童少棒之家給予弱勢家庭孩子們一個夢想的舞台。

▲▼愛讓你我更菁彩。（圖／紐崔萊提供）

台灣許多傑出棒球選手如張進德、張泰山都是來自台東後山，而最初給予他們舞台、支撐他們夢想的正是兒時的少棒之家。台東豐田少棒隊也是由一群瘦小但幹勁十足的球員組成，由於成員多來自單親、依親、隔代教養家庭，家長以臨時性質的農務為主，不只經濟和教育資源在地上劃了線，更圈住孩子們對未來的想像。所幸在豐田國小校長方穎豐的堅持下，籌募「豐田兒童少棒之家」，別校看體格挑選手，豐田少棒隊則是家庭環境差的優先入選，為這些弱勢家庭的孩子提供三餐、品格教育以及棒球夢，而蛋白質正是青少年體能發展的關鍵營養，對於少棒小將們尤其重要，因此這次紐崔萊主辦的「愛讓你我更菁彩」由體壇名人陳彥博代為發聲，希望能為孩子們籌募所需的營養資源，照顧他們先有健康本壘才能擊出夢想全壘打。

▲▼愛讓你我更菁彩。（圖／紐崔萊提供）

▲超馬鬥士陳彥博堅持夢想的硬派形象，成為體壇小將的榜樣。

硬派性格的陳彥博這次為台東豐田少棒擔綱起品牌大使恰如其分，個性堅毅的他深知堅持夢想的艱難卻也最懂得完成夢想的喜悅。陳彥博曾經歷無數超馬挑戰賽的挫折，像是為了夢想遭受胃潰瘍、出血、穿孔折磨，甚至與家庭決裂、曾罹患咽喉癌等三度與死神擦身而過，陳彥博仍堅持跑在孤獨的夢想之路上，一路風雨無阻、全力以赴，最後成功征服極地超馬等超越人體極限的賽事，而陳彥博的夢想名言：「沒有人可以阻止你前進，只有你自己」更是響徹體壇，成為台灣無數運動小將的榜樣。

無獨有偶，紐崔萊創辦人卡爾仁伯也是一個圓夢鬥士，1934年營養學尚未風行前，卡爾仁伯已發現到植物的營養成分能增進人類的健康，當時已40歲的卡爾仁伯儘管身上只有24美金，仍不放棄投入營養學的研究，利用白天打工賺錢，晚上繼續投入研究工作，使得旁人都認為卡爾仁伯舉止怪異，因此常受到嘲笑與懷疑，但他絲毫沒有氣餒，夢想著為全人類創造出最適宜的營養保健食品，最後成功研發出全美首創多種維生素／礦物質營養保健食品，如今紐崔萊也已成為全球銷售第一的維生素及營養補充品。

▲▼愛讓你我更菁彩。（圖／紐崔萊提供）

▲紐崔萊《愛，讓你我更菁彩》為豐田少棒隊募補給品。

紐崔萊延續這般夢想努力不懈的精神，邀請民眾自2019/8/29-9/30至《愛，讓你我更菁彩》活動網站完成自製相框活動並分享，每募集到10個菁彩相框，安麗日用品股份有限公司即會捐贈1罐紐崔萊優質蛋白素(450g)到台東豐田國小－豐田少棒隊，最多將有100罐的補給品可幫助少棒孩童。

透過簡單小步驟就能完成個人專屬的相框照片，與好友互動分享，還能間接幫助偏鄉學童獲得追夢所需的營養，也能讓小朋友們的夢想終於有機會被外界重視，你我都能成為支持及培育台灣之光的最強應援！

《愛，讓你我更菁彩》活動網址：https://lihi1.com/RB53F

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