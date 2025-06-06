【東森傳愛助更生】阿凱持續走入監所與社福機構　以生命故事傳遞重生希望　

▲阿凱(左1)持續走進監所、社福單位及教育現場，用行動傳遞「重生效應」。（圖／阿凱提供，下同）

記者黃稜涵／綜合報導

從迷途少年到生命導師，正能量推手阿凱（張登凱）持續以自身經歷走進監所、社福單位及教育現場，用行動傳遞「重生效應」，5月19日，他與福將人力公司副總江源富，一同前往新竹監獄下轄的兩座工廠，與收容人分享重生故事，並向江副總學習如何協助更生人就業與安置，盼為更多人打造穩定生活的機會，阿凱表示，感謝上帝與東森集團總裁王令麟的支持，讓他有能力回饋社會，幫助更多人翻轉人生。

此外，阿凱近期參與的電影《突破：3000米的泳氣》已於5月22日完成殺青宴，總製作費高達6,200萬元，是一部關於夢想、勇氣與自我突破的勵志之作，預計於10月3日全台上映，10月底更將登上中國院線，並參與金馬獎及絲綢之路國際電影節。5月26日，阿凱與導演安景鴻一同登上「台北電台」，感謝各界對這部作品的支持與成全，電影尚未上映，已有多家企業響應公益包場，熱情支持這部充滿生命力的作品。

▲阿凱近期參與的電影《突破：3000米的泳氣》已於5月22日完成殺青宴。



▲阿凱與導演安景鴻一同登上「台北電台」，感謝各界對電影《突破：3000米的泳氣》的支持與成全。



公益腳步沒有停歇，5月24日，阿凱與「正能量無限小隊」帶著生活物資，前往楊梅聖愛教養院，將關懷送進需要的角落。6月25日，他也將帶領出監的同學們前往三重河濱教會做禮拜，幫助這些剛走出高牆的生命，找到心靈的依靠與信仰的力量，「只要他們願意，主會為他們開路，我也願陪他們一步步走上光明。」

▲阿凱將帶領出監的同學們前往三重河濱教會做禮拜，找到心靈的依靠與信仰的力量。



為了讓青少年看見改變的可能，阿凱也申請於6月17日前往土城少年觀護所，針對忠班與孝班共60名學生舉辦「重生效應」分享與捐書活動，他相信，透過故事與書籍的力量，能在年輕人心中種下一顆希望的種子，「願他們未來不是被定義為問題少年，而是成為願意為社會付出、改變世界的人。」

▲阿凱與「正能量無限小隊」帶著生活物資，前往楊梅聖愛教養院，將關懷送進需要的角落。



從監獄到教堂，從片場到教養院，阿凱用生命書寫重生的見證，他由衷感謝上帝的恩典與王令麟總裁的扶持，讓他從曾經迷失的更生人，走上今日能夠幫助他人、點亮他人希望的公益之路。他深信：「生命能影響生命，重生不是一個人的旅程，而是一場愛的接力。」未來，阿凱將持續深入監所、校園與偏鄉，把愛、信念與重生的希望傳遞下去，讓「重生」不只是奇蹟，而是每個人都可以選擇的起點。

▼《突破：3000米的泳氣》預計於10月3日全台上映，電影尚未上映，已有多家企業響應公益包場。