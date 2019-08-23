送愛告急！中秋禮盒預購不到6成　唐寶寶佳節難圓夢

圖、文／唐氏症基金會提供

中秋節是家人團圓的重要時刻，許多的心智障礙者由於家庭的經濟因素，鮮少能夠享受過節氣氛，因此唐氏症基金會歷年來皆有舉辦「送愛到清寒家庭」的傳統，希望將這一份由唐寶寶親手製作的心意，送至全台唐氏症及心智障礙者、低收或近貧之身心障礙及非身心障礙家庭，讓大家一起感受到佳節的溫暖。今年基金會的送愛目標為1萬個「鳳耀金芒」禮盒，但目前的禮盒募集不滿6千盒，為此，唐氏症基金會的董事長林正俠鄭重地向大眾呼籲，唐寶寶每天摺著上百個禮盒，除了盡責工作以外，也期待能夠用自己的力量帶給別人快樂，期盼大家能多多支持。

▲唐寶寶小禎與小琪正在分裝餅乾。

林正俠更進一步表示，或許是受到大環境景氣的影響，導致訂單不如預期，希望社會大眾用行動支持唐寶寶，給他們一圓就業夢的機會。唐寶寶一直努力地在提升自己的手藝，從摺紙盒及清潔工具等基本功開始磨練，直到能夠獨當一面，靠自己的雙手捏麵團、切割食材、分裝餅乾等工作，這些都仰賴了專業師資在旁耐心的培訓，透過職務再設計以及輔具的協助，讓孩子們可以藉由這些工具完成困難的工作。

▲認真工作的心智障礙者小嘉。

唐寶寶親手包裝的禮盒沒有最華麗的外型，但對食物的品質絕對嚴格把關，懇請社會大眾用行動支持多給認真又努力的唐寶寶一些機會。本次中秋商品禮盒，預購期限至9月6日止；其中全新的「映月三喜禮盒」以亮銀色的月兔奔月圖示為主，內容包含蛋黃酥、芋泥酥及三款廣式月餅，美味清香、體面大方，送禮自用兩相宜。

訂購專線：02-2278-9321

唐氏症基金會 官網http://www.rocdown-syndrome.org.tw