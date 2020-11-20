搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」

▲全聯惜食計畫將過剩的食物分送社福機構，每月幫15萬人加菜。（圖／全聯福利中心提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

你有沒有想過，超市過期、瑕疵品去哪裡了？根據環保署統計，光是2019年的廚餘量就超過49萬公噸，足以填滿882座國際競賽游泳池！而全聯近期推出影片分享愛與惜食觀念，透過「全聯惜食計畫」幫助許多社福機構「加菜」，活動執行3年來，目前平均每個月可幫助約15萬人，此一行動大受網友肯定與關注。

全聯惜食計畫透過門市當作食材生命的轉運站，讓每樣食材在效期內充分被運用，直到保存期限最後一天，門市會以8折或6折做促銷，若到晚上8點半仍沒賣出，當天晚上9點會貼上專屬惜食標章，轉變成惜食商品，屆時配合的社福機構必須由社工配戴「標準冰桶」前往惜食門市領取，目前透過食物銀行管道接洽，或轉介社會局資源與以協助，媒合在地供餐社福團體，多幫助教會陪讀班、精障所、老人長照據點或戒毒中心等，服務對象擴及年幼到年長者。

據了解，全聯惜食計畫一年搶救超過3000萬被浪費的食物，以80元一個便當來算，等於創造超過43萬份餐點，全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，「全聯惜食門市現在約有173家，並與113家有供餐服務的社福機構合作，每月一間門市就幫助約886人，提供鮮肉、調理熟食、麵包或蔬果等惜食，未來希望有更多機構加入拯救食物的行列，讓惜食門市持續開拓，造福資源匱乏的弱勢團體也友善環境。」

許多受到加菜幫助的弱勢單位也因為加入全聯惜食計畫，生命開始變得更有活力。教會陪讀班老師就分享，加入全聯惜食計畫，常有牛肉、鮭魚、蛋糕等高單價食材，能吃到過去不常吃的肉類，也讓廚房可以變化菜色，孩子們都很開心。而老人供餐關懷據點，每次領取惜食也十分期待冰桶裡裝了什麼食材，覺得每次打開都充滿驚喜！除了改善了過去買菜的拮据，也讓長者能夠享受不同口味豐富生活。透過此計畫守護弱勢族群健康，更讓每個人深刻體悟感恩與珍惜，凝聚每一天在餐桌上分享的時光。