　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」。（圖／業者提供）

▲全聯惜食計畫將過剩的食物分送社福機構，每月幫15萬人加菜。（圖／全聯福利中心提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

你有沒有想過，超市過期、瑕疵品去哪裡了？根據環保署統計，光是2019年的廚餘量就超過49萬公噸，足以填滿882座國際競賽游泳池！而全聯近期推出影片分享愛與惜食觀念，透過「全聯惜食計畫」幫助許多社福機構「加菜」，活動執行3年來，目前平均每個月可幫助約15萬人，此一行動大受網友肯定與關注。

▲▼搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」。（圖／業者提供）

全聯惜食計畫透過門市當作食材生命的轉運站，讓每樣食材在效期內充分被運用，直到保存期限最後一天，門市會以8折或6折做促銷，若到晚上8點半仍沒賣出，當天晚上9點會貼上專屬惜食標章，轉變成惜食商品，屆時配合的社福機構必須由社工配戴「標準冰桶」前往惜食門市領取，目前透過食物銀行管道接洽，或轉介社會局資源與以協助，媒合在地供餐社福團體，多幫助教會陪讀班、精障所、老人長照據點或戒毒中心等，服務對象擴及年幼到年長者。

據了解，全聯惜食計畫一年搶救超過3000萬被浪費的食物，以80元一個便當來算，等於創造超過43萬份餐點，全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，「全聯惜食門市現在約有173家，並與113家有供餐服務的社福機構合作，每月一間門市就幫助約886人，提供鮮肉、調理熟食、麵包或蔬果等惜食，未來希望有更多機構加入拯救食物的行列，讓惜食門市持續開拓，造福資源匱乏的弱勢團體也友善環境。」

▲▼搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」。（圖／業者提供）

許多受到加菜幫助的弱勢單位也因為加入全聯惜食計畫，生命開始變得更有活力。教會陪讀班老師就分享，加入全聯惜食計畫，常有牛肉、鮭魚、蛋糕等高單價食材，能吃到過去不常吃的肉類，也讓廚房可以變化菜色，孩子們都很開心。而老人供餐關懷據點，每次領取惜食也十分期待冰桶裡裝了什麼食材，覺得每次打開都充滿驚喜！除了改善了過去買菜的拮据，也讓長者能夠享受不同口味豐富生活。透過此計畫守護弱勢族群健康，更讓每個人深刻體悟感恩與珍惜，凝聚每一天在餐桌上分享的時光。

ET快訊
快訊／台北市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制
5566合體總獨缺他　王少偉「被爆不和」發聲揭真相
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

搶救3千萬過期食材！全聯惜食計畫每月幫15萬人「加菜」

北市前議員獨子怒控！自拍性愛片遭竊　「她未成年入鏡」逆轉敗

科技男酒店包廂「快速撿屍」還原現場　斷片坐檯妹睜眼：下身怪

搞丟33張日治老照片！　雄女承諾：分期3年付「2倍↑價值」賠償

蒼井空喜曬雙胞兒遭嗆「孩子爸是誰」　網友群嗆酸民：做個人吧！

MIT最美的「漸層口罩」！獨角獸粉藍戴起來有夠少女

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

影／避免當冤大頭！　買基金必須知道這些費用

遭扣留、已過期3萬條加熱式菸　關務署：各部會「有共識」解決

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

公益熱門新聞

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

王令麟「愛的早餐」為偏鄉送物資

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

王令麟服刑三年有感發願助更生人

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

全台首次公益團體登東森購物開賣

青年失業率是全國3倍　免費計畫助就業

林心如任愛無限公益大使

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

社福公益數位化　拚愛心最大化

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

13歲少女遇火燒到只剩右手

更多熱門

相關新聞

Home Run Taiwan　200支影片挖掘最台灣的故事

Home Run Taiwan　200支影片挖掘最台灣的故事

當一場突如其來的疫情重重打亂了人們的生活節奏，台灣卻宛如平行世界一般，在不尋常中依然過著再平常不過的日常。這段記錄防疫期間如常生活的《家．如常》影片，以台灣人的一日揭開序幕，因為共同跨越了曾經被孤立、被迫無奈的時刻，這一路走來才能更堅強，讓平凡的每一刻都顯得難能可貴，而影片發布短短一個月，在Home Run Taiwan粉絲團創下逾480萬觀看次數的紀錄。

全聯再聯名kiri頂級乳酪6款新品

全聯再聯名kiri頂級乳酪6款新品

喜憨兒設計魚頭先生　聯名超可愛

喜憨兒設計魚頭先生　聯名超可愛

好食好事推一把　幫一群大男生呵護「公主」

好食好事推一把　幫一群大男生呵護「公主」

王令麟「愛的早餐」為偏鄉送物資

王令麟「愛的早餐」為偏鄉送物資

關鍵字：

公益愛心雲全聯福利中心

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面