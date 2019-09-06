善耕365／環保還能這樣做　看公益團體實踐的減塑妙招





圖、文／善耕365 （故事、照片：財團法人老五老基金會提供）

對於環保我們都知道

近幾年在政府與民間團體的努力推動之下，民眾對於環保的意識越來越高，許多人更身體力行響應環保，舉凡不用塑膠吸管、使用環保餐具、提倡環保概念等，都是身為這個世界一份子的我們應該要去正視的議題。這些環保觀念你我都知道，但你不知道的是，做公益的同時，我們也能友善環境！不是淨灘活動、更不是購買公益環保商品，在公佈謎底之前，先賣個關子，「接著往下看會發現很驚人的事實！！！」

送餐是送愛心，卻葬送地球無數的眼淚

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根據衛福部107年統計，全台有44,582位獨居長輩，一整年接受餐食服務者有2,682,402人次。目前許多單位送餐服務普遍使用紙餐盒，也就是說一年光是送餐服務就浪費了2百多萬個一次性紙餐盒，多麼驚人的一個數字！！而環保與公益到底要如何一起兼具呢?

『一切都從健康、美味與環保間的平衡說起』

財團法人老五老基金會─助老計畫





為了提供獨居長輩更完善的餐食，老五老基金會與專業人士合作設計一款「永飽健康餐盒」，除了免除過往紙餐盒所產生的塑化劑以及浪費外，更讓長輩餐餐溫飽，漸漸提升服務品質，放棄一次性使用物品，達到健康、美味與環保間的平衡。送餐服務提供許多失能、獨居長輩營養照顧，維持身體健康，同時減少長輩自行炊食可能發生的危險；藉由志工每日的送餐也可關懷長輩近況，避免意外發生。這項助老計畫－永飽健康餐盒，實現長輩能夠享有一碗熱熱的飯，呷老就未呷苦的願望。

送餐故事：給獨老一頓溫飽



今年90歲的阮爺爺，住在台中市和平區，向來都是由老伴一手包辦著起居。愛妻逝世後，阮爺爺不像從前一樣有穩定的飯菜可以食用，不便烹飪的他，家中只有成堆的罐頭和速食麵；大多時候都以泡麵裹腹，長期下來，導致爺爺的體重瞬間降了十多公斤，嚴重威脅到身體健康！然而，送餐服務成了爺爺最重要的依靠，送餐志工每日送餐到爺爺家，偶爾陪著爺爺閒聊兩句，關心爺爺的生活日常，因為有送餐服務，現在爺爺的身體狀況獲得大大的改善，體重也漸漸恢復到標準，心情也更加開朗了！送餐不僅是將餐點送到長輩手中，其實也是將溫暖送到長輩心中，現在阮爺爺每天期待著送餐志工的到來唷！

助老幸福呷百二，永飽健康袋給你

老人家的願望通常都很簡單，一頓熱騰騰的飽飯、幾句簡單的關心問候，對他們而言就是每日最簡單的幸福，想知道如何助老嗎？跟著老五老基金會一起用愛把長輩攬條條！

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