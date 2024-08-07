　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

▲▼烏干達

▲「Chosen 兒童資助計畫」把選擇的權利交給孩子，讓孩子有機會走向愛他的人，也走向更好的未來。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

生活中心／綜合報導

改變，從一個選擇開始！去年七月，台灣世界展望會的「兒童資助計畫」代言人LaLa徐佳瑩和台灣世界展望會前往烏干達，關心兒童的情況。他們透過照片讓孩子們親自選擇台灣的資助人，徐佳瑩和選中自己的孩子Aisha聊天、畫畫度過美好時光。在告別時，Aisha緊緊擁抱著徐佳瑩。一年過去了，徐佳瑩在準備巡迴演唱會的空檔錄製了一段影片，關心著Aisha上小學的近況。最近，她收到了Aisha回覆的影片讓她感動不已，「她長大不少，看她用我送的彩色筆畫出繽紛的圖畫，感覺過得很開心；她依舊穿著同一件褲子，我想那應該是她最喜歡的褲子，所以每次來『見』我時都會穿。」

▲▼烏干達

▲去年徐佳瑩和資助童Aisha(右)在烏干達相遇，時隔一年她們透過影片相互問候關心。

畫面中的紅土和紅磚牆讓徐佳瑩感覺彷彿回到了烏干達。徐佳瑩說，「當時我的照片和其他40多位台灣資助人的照片掛在帳棚內。孩子們在風琴和非洲鼓的伴奏下跳舞進場，從一堆照片中認真挑選資助人。」徐佳瑩偷偷看到Aisha選中自己時忍不住驚呼！Aisha還說是因為照片上的笑容而選擇她，一年過去了，雙方繼續以影片傳達彼此的心意。徐佳瑩聽到Aisha訴說在學校交到新朋友、會幫忙做家事、依然愛畫畫而感到欣慰。她希望Aisha能繼續做自己喜歡的事情，與朋友們一起健康、平安地成長。

▲▼烏干達

▲Aisha說，選擇徐佳瑩當資助人的原因是喜歡她照片中的笑容。

隨著展望會的「兒童資助計畫」上線，民眾可以簡單地上傳自己的照片，成為世界另一端某個孩子選擇的資助人。徐佳瑩分享說，「我覺得這個計畫最棒的地方在於被選中的瞬間，會有一種孩子選擇你當媽媽或爸爸的感動。接下來的日子裡，你將陪伴他一路成長，你們在彼此生命中將成為非常重要的存在，締結一段深刻又浪漫的美好關係！」

▲▼烏干達

▲對很多人而言，有選擇似乎是理所當然的事。不過對許多孩子來說，加入「Chosen」是他們人生中第一次有機會為自己做選擇。

台灣世界展望會透過「兒童資助計畫」致力於改善貧困社區的發展，匯聚每月700元的資助款，促成社區環境的永續性改變。更進一步舉辦「Chosen」活動，讓孩子們透過照片選擇資助人，這可能是他們生平第一次擁有選擇的權利，通過這個活動，孩子們能夠了解改變從自己開始！後續可持續利用「我的資助筆記」線上平台，讓大家可以以信件、影片與選中自己的資助童互動，了解孩子們的近況和社區的發展進度。響應「Chosen」上傳照片，將選擇的權利交給孩子們，給他們一個機會走向愛他們的人，也走向更寬廣的未來。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

小選手熱血拚搏打出好成績！東森盃兩岸少棒賽引爆棒球無限魅力

東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

小選手熱血拚搏打出好成績！東森盃兩岸少棒賽引爆棒球無限魅力

東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

快訊／大雷雨往南轟2縣市　最新警戒區出爐

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

凱米颱風帶鴨子出門玩　他和爸帶棍子全趕回家

公益熱門新聞

東森盃兩岸少棒賽小選手熱血拚搏

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人

林志穎50歲搭電梯被誤認為大學生

宋濤與王令麟同場熱血開球

應曉薇「愛之船圓夢旅」攜百位優秀學子赴日見學　蔣萬安授旗祝福

正能量阿凱與導演許志漢共赴苗栗看守所

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

東森盃小選手結交「棒棒好朋友」

愛的早餐18年！愛心會員與偏鄉童相見歡

台華人德州撲克俱樂部慈善撲克賽

東森盃海峽兩岸少棒賽百人團啟程

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

中信文教獲遠見教育推廣組首獎

更多熱門

相關新聞

花蓮小學生奪冠！　東森盃少棒賽力抗大陸地主隊

花蓮小學生奪冠！　東森盃少棒賽力抗大陸地主隊

花蓮光復國小的孩子在大陸奪冠了！2024東森盃兩岸少棒邀請賽今(8/7，週三)上午舉行冠亞軍爭霸賽，花蓮光復國小力抗地主隊連城實驗小學，以6:3精彩成績取得勝利，順利在連續三日的馬拉松式賽程中拿下冠軍，現場家長激動狂喜！連城在地家長也看得相當投入，為全城瘋棒球的熱潮推上新高峰。

東森盃兩岸少棒賽小選手熱血拚搏

東森盃兩岸少棒賽小選手熱血拚搏

宋濤與王令麟同場熱血開球

宋濤與王令麟同場熱血開球

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

東森盃小選手結交「棒棒好朋友」

東森盃小選手結交「棒棒好朋友」

關鍵字：

台灣世界展望會兒童資助計畫Chosen公益

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面