徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

▲「Chosen 兒童資助計畫」把選擇的權利交給孩子，讓孩子有機會走向愛他的人，也走向更好的未來。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

生活中心／綜合報導

改變，從一個選擇開始！去年七月，台灣世界展望會的「兒童資助計畫」代言人LaLa徐佳瑩和台灣世界展望會前往烏干達，關心兒童的情況。他們透過照片讓孩子們親自選擇台灣的資助人，徐佳瑩和選中自己的孩子Aisha聊天、畫畫度過美好時光。在告別時，Aisha緊緊擁抱著徐佳瑩。一年過去了，徐佳瑩在準備巡迴演唱會的空檔錄製了一段影片，關心著Aisha上小學的近況。最近，她收到了Aisha回覆的影片讓她感動不已，「她長大不少，看她用我送的彩色筆畫出繽紛的圖畫，感覺過得很開心；她依舊穿著同一件褲子，我想那應該是她最喜歡的褲子，所以每次來『見』我時都會穿。」

▲去年徐佳瑩和資助童Aisha(右)在烏干達相遇，時隔一年她們透過影片相互問候關心。

畫面中的紅土和紅磚牆讓徐佳瑩感覺彷彿回到了烏干達。徐佳瑩說，「當時我的照片和其他40多位台灣資助人的照片掛在帳棚內。孩子們在風琴和非洲鼓的伴奏下跳舞進場，從一堆照片中認真挑選資助人。」徐佳瑩偷偷看到Aisha選中自己時忍不住驚呼！Aisha還說是因為照片上的笑容而選擇她，一年過去了，雙方繼續以影片傳達彼此的心意。徐佳瑩聽到Aisha訴說在學校交到新朋友、會幫忙做家事、依然愛畫畫而感到欣慰。她希望Aisha能繼續做自己喜歡的事情，與朋友們一起健康、平安地成長。

▲Aisha說，選擇徐佳瑩當資助人的原因是喜歡她照片中的笑容。

隨著展望會的「兒童資助計畫」上線，民眾可以簡單地上傳自己的照片，成為世界另一端某個孩子選擇的資助人。徐佳瑩分享說，「我覺得這個計畫最棒的地方在於被選中的瞬間，會有一種孩子選擇你當媽媽或爸爸的感動。接下來的日子裡，你將陪伴他一路成長，你們在彼此生命中將成為非常重要的存在，締結一段深刻又浪漫的美好關係！」

▲對很多人而言，有選擇似乎是理所當然的事。不過對許多孩子來說，加入「Chosen」是他們人生中第一次有機會為自己做選擇。

台灣世界展望會透過「兒童資助計畫」致力於改善貧困社區的發展，匯聚每月700元的資助款，促成社區環境的永續性改變。更進一步舉辦「Chosen」活動，讓孩子們透過照片選擇資助人，這可能是他們生平第一次擁有選擇的權利，通過這個活動，孩子們能夠了解改變從自己開始！後續可持續利用「我的資助筆記」線上平台，讓大家可以以信件、影片與選中自己的資助童互動，了解孩子們的近況和社區的發展進度。響應「Chosen」上傳照片，將選擇的權利交給孩子們，給他們一個機會走向愛他們的人，也走向更寬廣的未來。