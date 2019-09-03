助弱勢童一「幣」之力！到全家零錢箱比OK手勢　小編即捐出50元

▲消費者於全家零錢箱前比OK手勢，並貼於「全家在這里」粉絲團貼文，小編即捐出50元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為幫助弱勢孩童，全家從即日起展開「愛’s零錢捐」計畫，並自即日起至9/16期間，全家小編還發起「支持弱勢童我OK」活動，串連線上線下，消費者只要於門市零錢箱前比OK手勢且在「全家在這里」粉絲團貼文，小編即捐出50元，最高捐出1萬元。

全家支持快樂學習協會設立孩子的秘密基地。從2015年展開至今，募款總金額超過8500萬元，今年將持續集結大眾的愛心，達成5年「1331」愛心目標，也就是成立100家孩子的秘密基地課輔班、幫助近3千位孩子、提供超過300萬份餐食及募款總金額衝破一億元。

全家指出，有感於社群公益時代來臨，今年首度邀請網紅阿翰現身公益，以「全家小孩有夠多」為題，並化身其經典角色「宮森先生」，以詼諧逗趣方式介紹孩子的秘密基地，及不離不棄陪伴孩子的所有志工老師，影片上線5天破百萬瀏覽人數，並有超過600則留言，期望能吸引更多民眾關注。

而台北地區首家「幾點了咖啡館」日前也正式營運，由4位平均80歲的失智長者擔任小7店員，值班時間為每周五的10點30分至11點30分，在門市店員陪伴協助下，不論是「歡迎光臨」與客人打招呼，或是整理商品排面、收銀結帳與煮咖啡等工作，都可以看見長者們的活力與笑容與學習改變力。

小7表示，自2017年首次與天主教中華聖母基金會攜手合作，推出友善失智長輩的超商店型，已媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」，而京佳門市為全台第8家，目前已有31位失智長輩們加入「幾點了咖啡館」的行列，透過收銀接待顧客、沖泡咖啡等工作，逐漸重拾過往的能力，找回自信與笑容。