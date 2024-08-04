東森盃海峽兩岸少棒賽啟程！4校學童百人團赴福建連城進行棒球交流

▲為期8天7夜的2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽活動正式展開，兩岸8校少棒隊小朋友於主棒球場相見歡。(圖／記者湯興漢攝)

記者林璟倩／福建報導

備受各界矚目的「青春之棒 築夢未來」2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，活動於今(8/4)登場，由東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團順利飛抵廈門，展開為期8天7夜的棒球文化交流。本次活動規劃「以球會友、以文會友 以科技會友」三大主題，相信此次活動將在8月盛夏驕陽的熱情照耀下，為孩子們創造出難忘的暑假交流回憶。

▲▼此次受邀的4校少棒隊學童有高達9成比例是第一次搭飛機到訪大陸，師生皆相當期待。(圖／記者曾雅玲攝)

此次受邀4校分別為桃園大勇小學、台中萬豐小學、花蓮光復小學及台東紅葉小學等，這些來自偏鄉地區的少棒隊學童及隨行師長皆表示相當期待，加上高達9成的師生比例都是第一次搭飛機出境到訪大陸，因此對於各種新鮮事格外好奇，同時也對接下來幾天的東森盃少年棒球邀請賽表示信心滿滿。

下午台灣少棒隊學童百人團先前往連城實驗小學的海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場及連城工業園區棒球場參觀及熟悉場地，小朋友們看到漂亮的草坪場地直呼：「超漂亮」、「很豪華」，選手家長甚至開心地表示：「這種場地不用天天幫小孩刷褲子」。而福建當地4校少棒隊也特地來迎接台灣小選手的到來，並一同留下大合照作紀念，高呼「東森盃棒！棒！棒！」，也感受到福建方對此次活動的高度重視，

▲此次東森盃海峽兩岸青少年棒球交流活動，將結合棒球比賽及共同生活促進孩子們的情誼並交流兩岸文化。(圖／台中市萬豐國小陳厚仁校長提供)

此次東森盃海峽兩岸青少年棒球交流活動，將結合棒球比賽及共同生活促進孩子之間的學習和友誼，並交流兩岸民俗文化，參訪非遺奇妙夜遊四角井文化街區、棒球工廠、永定土樓、廈門動物王國及鼓浪嶼等，探索體育與文化的深度融合，更安排「栢馥東森健康生活顧問」醫師隨團全程照護孩子們的健康狀況，守護學生的健康與安全。

特別的是，為順應AI時代潮流，此次交流活動特別結合科技應用，在行程中安排台灣學童透過手機掃碼參與互動遊戲、體驗行動支付、小組共同點叫外賣等，展開多元又有意義的棒球、文化、科技互動成長。

晚間由福建方舉辦歡迎晚宴，東森新媒體ETtoday也透過直播，與讀者第一線分享海峽兩岸學童交流實況。