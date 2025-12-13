王令麟與更生人阿凱的十年同行：從獄中書信到全台傳愛　攜手寫下重生篇章

　
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】總裁王令麟與更生人阿凱的十年同行：從獄中書信到全台傳愛　攜手寫下重生篇章

▲▼王令麟與更生人阿凱的十年同行。（圖／ETtoday）

阿凱近日帶著更生團契2026年月曆拜會東森總裁王令麟。(圖／ETtoday)

生活中心／台北報導

東森集團總裁王令麟，以「更生人企業家」的獨特身份，長期投身公益，堅信「每個生命都值得被好好對待」。他將「用生命影響生命」的信念，化為具體行動，尤其在協助更生人復歸社會的路上，不遺餘力。近日，一段始於鐵窗內的深厚情誼，溫暖再現──當年他在獄中結識、如今已煥然新生的張登凱（阿凱），特別帶著更生團契2026年公益年曆，前來拜謝這位改變他命運的「總裁大哥」。這場重逢，不僅見證了個人的蛻變，更象徵著扶持與傳承的公益旅程，持續照亮前路。

▲▼王令麟總裁出獄後，持續與阿凱書信往返鼓勵他；阿凱將自己的故事與其他更生人出書《重生效應》，王令麟不僅親自寫推薦書序，更在發表會上親自站台。(資料照／記者徐文彬攝)



鐵窗內的筆友：四十封書信，寫下不放棄的承諾
王令麟總裁因親身四進四出監所的經歷，深知更生人面臨的社會挑戰與內心掙扎。多年前在台北監獄服刑期間，他發起新媒體訓練班，並在其中認識了因毒品案入獄、眼神卻仍帶有渴望的年輕人阿凱。在王令麟出獄後，兩人並未斷了聯繫，反而展開長達四十多封的親筆信往返。

在信中，王令麟不斷鼓勵僅有小學學歷的阿凱：「人因為學習而改變，因為分享而讓愛傳出去。」這句話深深烙印在阿凱心中，化作鐵窗內奮鬥的力量。他發憤圖強，在獄中完成國、高中學業，更考取堆高機與長照服務員等多張證照，為未來鋪下紮實的基石。


▲更生人阿凱秉持「總裁大哥」以生命影響生命的信念，持續到全台監所分享。(圖／阿凱提供)

從受助到助人：穩健立足，進而全台監所傳遞希望
2021年，阿凱假釋出獄，王令麟總裁立即安排他進入東森集團，給予他第一份穩定工作。阿凱珍惜這得來不易的機會，努力工作，不僅重建生活，更用自己的收入修復因吸毒損毀的牙齒，讓家人深感欣慰。

然而，在復歸社會、重新站穩腳步後，阿凱心中逐漸浮現更深的渴望──他希望能走出工作環境，以「過來人」的身分，站上第一線幫助更多仍在迷途中的受刑人與更生人。他鼓起勇氣向王令麟總裁表達心願，希望能全職投入監所關懷與社會服務。王總裁聽聞後不僅欣然同意，更以實際行動支持，在經濟上提供協助，讓阿凱能無後顧之憂地投身志工行列，將兩人的情誼昇華為共行大愛的使命。

如今，阿凱以東森慈善基金會志工的身份，經常前往全台各矯正機關，用真誠的話語分享自身故事。他告訴收容人：「如果我能走出來，你們也一定可以。」這份由生命淬鍊出的信念，感動並鼓舞了無數徘徊在十字路口的心靈。同時，他也經常深入偏鄉，送上東森慈善基金會捐助以及募集各界愛心的物資給需要幫助的弱勢團體，傳遞溫暖和愛。

▲公益是東森永續的志業，東森爸爸王令麟每年歲末都會化身聖誕老公公與偏鄉孩子們同樂。

公益是永續的志業：從更生關懷到偏鄉送愛，東森的行動永遠在場
王令麟總裁對更生人的支持，源自他對社會共好的深刻期盼。他積極提供集團資源，協助銷售監所工藝品、舉辦更生市集，並持續聘用更生人，以實際行動打造接納的環境。他強調：「受刑人多是善良的人，只是一時犯錯。給予機會，他們就能重返光明。」

這份關懷生命的理念，同樣展現在東森慈善基金會許多公益活動上，像是持續19年的「愛的早餐」，已有超過四萬名偏鄉學童吃愛的早餐長大，五年來累積66位吃「愛的皁餐」長大的孩子，上大學時還獲得「東森爸爸」王令麟頒發獎學金鼓勵。王令麟總裁始終相信：「公益，是東森大家庭永遠的志業。」他帶領企業，讓需要在哪裡，愛與資源就抵達哪裡。

▲更生人阿凱以東森慈善基金會志工身分到各偏鄉送愛。(圖／阿凱提供)

從同窗到同志：讓每個重生故事，都成為社會的光
從獄中的一次相逢，到今日並肩傳愛，王令麟與阿凱的故事，已超越個人情誼，成為「生命影響生命」的動人典範。王令麟總裁以企業家的高度與更生人的同理心，鋪設重生之路；阿凱則以自身的蛻變與回饋，證明改變的可能。
這份親自送達的年曆，不僅是感謝，更是使命的傳遞。它寓意著：每翻過一頁舊日曆，就是一次新的開始；每點亮一個生命，就能照亮更多黑暗的角落。 他們的步伐未曾停歇，持續在公益路上並肩前行，讓更多等待重生的生命，看見希望，相信明天。

►►►東森傳愛助更生

▲《重生效應》新書分享 王令麟力推盼：更生人不再是社會邊緣人。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

