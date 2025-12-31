　
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】更生人阿凱攜母親歲末拜會王令麟　感謝一路扶持、投入公益回饋

▲從迷途到重生！阿凱偕母會見王令麟 媽媽當面致謝、場面動容。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼ 總裁接見更生人阿凱及媽媽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生人阿凱(右)特別與母親共同拜會東森集團總裁王令麟，親口表達對「總裁大哥」多年來循循善誘、伸出援手的感謝。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

「如果沒有王董，我就沒有這個孩子了！」一句來自母親最深沉的感嘆，道盡了更生人家庭不為人知的辛酸與重獲新生的喜悅。東森集團總裁王令麟長年投入公益，更因「最成功更生人企業家」的特殊背景，特別關注更生人復歸社會議題。由王令麟長期扶助的更生人張登凱（阿凱），出獄後改過自新，四年半來積極投入公益與社會回饋，令家人欣慰不已。歲末年終之際，阿凱特別和母親共同前往拜會總裁王令麟，親口表達感謝「總裁大哥」多年來循循善誘、伸出援手，阿凱也表示，能夠重新踏上正途、將生命化為助人的力量，全是源自總裁一路以來的支持與信任，接下來會持續分享自身故事，「用生命影響生命！」

▲▼ 總裁接見更生人阿凱及媽媽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟看到阿凱從叛逆轉為懂事孝順，也帶給母親安心與驕傲，令他很欣慰。

總裁王令麟不僅提供心靈上的支持，更將企業資源轉化為實際的扶持力量，積極提供集團資源，協助銷售監所工藝品、舉辦更生市集，並聘用更生人，以實際行動打造接納的環境。部分更生人在銜接社會時，對電腦及數位工具較為陌生，影響工作學習與外界連結能力，因此主動捐贈多部電腦給更生保護會台北分會等中途之家，協助學員培養基本數位能力，提升就業與自立機會，他也注意到中途之家的學員如「永新中途之家」等，透過生產「烘焙點心」與「手工水餃」自給自足，但目前銷售管道有限，對此，總裁王令麟特別指示集團內部研究方案，計畫善用東森會員的愛心與電商通路實力協助拓展銷路，他強調：「受刑人多是善良的人，只是一時犯錯，給予機會，他們就能重返光明。」

對於阿凱母親的感激之情，總裁王令麟表示「阿凱走向信仰、投入公益分享並陪伴他人，這段歷程相當不容易」，看到他從叛逆轉為懂事孝順，也帶給母親安心與驕傲，令他很欣慰。

▲▼ 總裁接見更生人阿凱及媽媽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲阿凱母親提到「我很感謝王董的引導，如果沒有他，我就沒有這個孩子了！」阿凱則特別準備了一幅書法作品贈送王令麟總裁，表達他將總裁的教誨銘記在心。

社會輿論時常聚焦於更生者本身，但現實中最大的壓力，其實經常落在家屬肩上，能看見孩子轉化為願意回饋社會的人，對家庭而言，是最踏實的安全感，張媽媽提到，阿凱過去的二十多年，她沒有睡過一次安穩覺，長期依賴安眠藥度日，時常半夜兩點還在街頭焦急找人，擔心兒子出意外，自從阿凱出獄後，在王令麟總裁的引導下走上正軌、回歸信仰後，她再也不必擔心半夜有人按門鈴，現在阿凱晚點回家，她也知道兒子是在外面做好事，阿凱母親提到「我很感謝王董的引導，如果沒有他，我就沒有這個孩子了」！

2021年，阿凱假釋出獄，王令麟總裁立即安排他進入東森集團，給予他第一份穩定工作，阿凱珍惜這得來不易的機會，努力工作之外，他希望能走出工作環境，以「過來人」的身分，站上第一線幫助更多仍在迷途中的受刑人與更生人，王總裁聽聞後不僅欣然同意，更以實際行動支持，在經濟上提供協助，讓阿凱能無後顧之憂地投身志工行列，如今，阿凱以東森慈善基金會志工的身份，經常前往全台各矯正機關分享自身故事，以及監所書籍分享、戒治所生命故事座談及中途之家扶助計畫等。

華人出版經紀人卓天仁表示，《重生效應》第二本著作預計於2026年3月推出，書中將集結 10 位更生人的生命故事。他指出，在長期見證阿凱投入公益與陪伴他人的過程中，也深刻感受到其背後始終有一股重要力量支持，那就是王令麟總裁持續給予信任與鼓勵，讓更生人得以走得更遠、影響更多人。卓天仁進一步說明，未來不僅將持續走入監所分享，也規劃推動作品巡迴至校園、企業，甚至海外矯正機構，透過真實重生歷程，站在第一線陪伴仍在迷惘中的受刑人與更生者，讓這份經驗成為更多生命重新出發的力量。

▲▼ 總裁接見更生人阿凱及媽媽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲華人出版經紀人卓天仁（左1）長期見證阿凱投入公益與陪伴他人的過程中，也深刻感受到其背後始終有一股重要力量支持，那就是王令麟總裁（左2）持續給予信任與鼓勵。

阿凱說「很多人覺得不可思議，我以前不認識字，卻能在監獄讀書，現在還能當講師、出書，是因為受到總裁的信任與支持」，阿凱提到總裁常跟他分享：「人因為學習而改變，人因為將愛傳出去而偉大，我在監獄的時候，他就寫42封信來鼓勵我，這對當時在獄中的我來說，是巨大的鼓舞，現在我有能力了，我願意到各監所去分享，我能把毒戒掉，大家也可以」，同時，阿凱特別準備了一幅由書法家許家彬，亦為更生人作品《重生效應》第二集的共同作者，所書寫的書法作品送給王令麟總裁，透過這份禮物，阿凱表達了他將總裁的教誨銘記在心，並以此為動力持續傳遞愛。

東森傳愛東森集團王令麟公益更生人阿凱張登凱重生效應更保雲公益愛心雲

