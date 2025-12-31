▲從迷途到重生！阿凱偕母會見王令麟 媽媽當面致謝、場面動容。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲更生人阿凱(右)特別與母親共同拜會東森集團總裁王令麟，親口表達對「總裁大哥」多年來循循善誘、伸出援手的感謝。（圖／記者徐文彬攝，下同）

「如果沒有王董，我就沒有這個孩子了！」一句來自母親最深沉的感嘆，道盡了更生人家庭不為人知的辛酸與重獲新生的喜悅。東森集團總裁王令麟長年投入公益，更因「最成功更生人企業家」的特殊背景，特別關注更生人復歸社會議題。由王令麟長期扶助的更生人張登凱（阿凱），出獄後改過自新，四年半來積極投入公益與社會回饋，令家人欣慰不已。歲末年終之際，阿凱特別和母親共同前往拜會總裁王令麟，親口表達感謝「總裁大哥」多年來循循善誘、伸出援手，阿凱也表示，能夠重新踏上正途、將生命化為助人的力量，全是源自總裁一路以來的支持與信任，接下來會持續分享自身故事，「用生命影響生命！」

▲王令麟看到阿凱從叛逆轉為懂事孝順，也帶給母親安心與驕傲，令他很欣慰。

總裁王令麟不僅提供心靈上的支持，更將企業資源轉化為實際的扶持力量，積極提供集團資源，協助銷售監所工藝品、舉辦更生市集，並聘用更生人，以實際行動打造接納的環境。部分更生人在銜接社會時，對電腦及數位工具較為陌生，影響工作學習與外界連結能力，因此主動捐贈多部電腦給更生保護會台北分會等中途之家，協助學員培養基本數位能力，提升就業與自立機會，他也注意到中途之家的學員如「永新中途之家」等，透過生產「烘焙點心」與「手工水餃」自給自足，但目前銷售管道有限，對此，總裁王令麟特別指示集團內部研究方案，計畫善用東森會員的愛心與電商通路實力協助拓展銷路，他強調：「受刑人多是善良的人，只是一時犯錯，給予機會，他們就能重返光明。」

對於阿凱母親的感激之情，總裁王令麟表示「阿凱走向信仰、投入公益分享並陪伴他人，這段歷程相當不容易」，看到他從叛逆轉為懂事孝順，也帶給母親安心與驕傲，令他很欣慰。

▲阿凱母親提到「我很感謝王董的引導，如果沒有他，我就沒有這個孩子了！」阿凱則特別準備了一幅書法作品贈送王令麟總裁，表達他將總裁的教誨銘記在心。

社會輿論時常聚焦於更生者本身，但現實中最大的壓力，其實經常落在家屬肩上，能看見孩子轉化為願意回饋社會的人，對家庭而言，是最踏實的安全感，張媽媽提到，阿凱過去的二十多年，她沒有睡過一次安穩覺，長期依賴安眠藥度日，時常半夜兩點還在街頭焦急找人，擔心兒子出意外，自從阿凱出獄後，在王令麟總裁的引導下走上正軌、回歸信仰後，她再也不必擔心半夜有人按門鈴，現在阿凱晚點回家，她也知道兒子是在外面做好事，阿凱母親提到「我很感謝王董的引導，如果沒有他，我就沒有這個孩子了」！

2021年，阿凱假釋出獄，王令麟總裁立即安排他進入東森集團，給予他第一份穩定工作，阿凱珍惜這得來不易的機會，努力工作之外，他希望能走出工作環境，以「過來人」的身分，站上第一線幫助更多仍在迷途中的受刑人與更生人，王總裁聽聞後不僅欣然同意，更以實際行動支持，在經濟上提供協助，讓阿凱能無後顧之憂地投身志工行列，如今，阿凱以東森慈善基金會志工的身份，經常前往全台各矯正機關分享自身故事，以及監所書籍分享、戒治所生命故事座談及中途之家扶助計畫等。

華人出版經紀人卓天仁表示，《重生效應》第二本著作預計於2026年3月推出，書中將集結 10 位更生人的生命故事。他指出，在長期見證阿凱投入公益與陪伴他人的過程中，也深刻感受到其背後始終有一股重要力量支持，那就是王令麟總裁持續給予信任與鼓勵，讓更生人得以走得更遠、影響更多人。卓天仁進一步說明，未來不僅將持續走入監所分享，也規劃推動作品巡迴至校園、企業，甚至海外矯正機構，透過真實重生歷程，站在第一線陪伴仍在迷惘中的受刑人與更生者，讓這份經驗成為更多生命重新出發的力量。

▲華人出版經紀人卓天仁（左1）長期見證阿凱投入公益與陪伴他人的過程中，也深刻感受到其背後始終有一股重要力量支持，那就是王令麟總裁（左2）持續給予信任與鼓勵。

阿凱說「很多人覺得不可思議，我以前不認識字，卻能在監獄讀書，現在還能當講師、出書，是因為受到總裁的信任與支持」，阿凱提到總裁常跟他分享：「人因為學習而改變，人因為將愛傳出去而偉大，我在監獄的時候，他就寫42封信來鼓勵我，這對當時在獄中的我來說，是巨大的鼓舞，現在我有能力了，我願意到各監所去分享，我能把毒戒掉，大家也可以」，同時，阿凱特別準備了一幅由書法家許家彬，亦為更生人作品《重生效應》第二集的共同作者，所書寫的書法作品送給王令麟總裁，透過這份禮物，阿凱表達了他將總裁的教誨銘記在心，並以此為動力持續傳遞愛。