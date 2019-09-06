善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

文／余柏翰

善耕365音樂節計畫總指揮張浩坤（Howard）除了透過打造舞台給偏鄉學子，讓他們有展現自我的機會之外，在指導音樂節計畫中最重要的「種子教師」上，也鼓勵老師們勇敢嘗試不同的組合與碰撞，希望讓合唱這件事情更加多元化。是的，今年的善耕音樂節中，東港海事–謳馨合唱團的指揮許曉娟老師便突發奇想，向擔任永昌國小–富山合唱團指揮的朱育慶老師提出兩個合唱團一起演出真善美名曲「Do Re Mi」的想法，而朱育慶老師也一口答應，就這樣，一組高中生合唱團和一組國小合唱團，便開始為了一起站上舞台合唱而努力。

集集 & 東港，分隔兩地卻能一起共鳴

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起初，兩邊的同學接收到要合作的消息，反應是期待的，但伴隨而來的難題是一個團隊在集集，一個在東港，兩邊的學生究竟要如何練習？另外，雖然各自都有與其他合唱團合作的經驗，但跨年齡的合作是第一次！過去，富山合唱團也曾與鄰近的國小一起合唱，東港海事也與成功商水合作過，但這一次的組合，是全新的嘗試；幸好拜科技發達所賜，兩位老師試著用錄音、網路傳遞的方式讓分隔兩地的同學們聽聽彼此的聲音、確認合唱的聲部、音調分工等等，在萬事俱備的情況下，音樂節的彩排時段，才讓兩組人馬第一次進行合唱排練，做最後細節上的調整，美好的結果，也讓兩位老師非常的開心，但對於這次合作，許多背後的小故事以及學生們所吸收到的種種，才是最可貴的。

獲得身為學長姐的責任感 X 擁有值得崇拜的偶像

「其實認真說，到真正要表演的那天，兩個合唱團才真正的合在一起練習過一次，但我可以感覺到這些高中生異常的開心。」曉娟老師說，東港海事的同學反應讓她出乎意料，這些大哥哥大姐姐們對於身邊能牽著這樣可愛的小朋友唱歌十分地興奮與開心，像是自己多了一份照顧小朋友的責任感，小學生的信任感讓他們充滿自信，也從這些孩子身上看見自己小時候調皮的模樣，所以曉娟老師也深刻的感受到，這次的合作對於這些高中生不僅是在合唱的部分，對於同學們內心的成長也是意外的收穫。

當然，育慶老師也從小學生的反應得到不少收穫，「小朋友沒有明講太多合作之後的心得，但我知道他們彼此之間都擁有小秘密，曉娟老師也分享小朋友不斷跑去問她每位大哥哥大姊姊的名字，然後彼此分享、照護自己的夥伴如何如何，像是自己獲得一個值得崇拜的偶像。」育慶老師說，這次的合作明確地提升了兩個合唱團彼此的連結，也讓曉娟與育慶兩位種子教師吸收到寶貴的經驗。

回到合唱這件事，1+1>2的規模讓學生們感受到不同的視野

對於不同團體之間的合作，在合唱這件事情上除了可以展現更多元的表演方式之外，其實對於學生本身的感受來說也產生非常大的刺激，善耕音樂節所邀請的團體多半是來自偏鄉的學校合唱團，雖然許多有心的老師、種子教師全心全意的經營，但現實的問題是學生數量就不足，大部分的合唱團規模都偏小，往往必須全校配合才有成團的可能，在這種情況下，合唱團的編制自然不會太大，「這些學生們欠缺的刺激比我們想像的還多，例如這次合唱的歌曲『Do Re Mi』，即使是我們高中的學生也有很多人沒聽過，我們一直都希望能透過給予他們不同的嘗試來刺激他們，讓他們學會這些樂曲之後，不同的組合、規模及呈現方式，就成了另一個考驗。」

曉娟老師說，當然，對於人數不多的富山合唱團來說，育慶老師認為，跨校合作這件事情對小朋友的刺激非常的大，「可能同樣的樂曲、聲部，原先我們自己唱的感覺比較小，小朋友也沒有太多的感覺，但當我們與其他的學校一同合作時，因為人數的倍增讓整體聲音、感覺完全不同，這些小朋友不僅獲得很高的安全感，在自我表現上也更加優異，這是讓人很意外的。」育慶老師也開心的說：「這時候就會覺得，有各校交流這件事情，真的很棒！」

兩位老師都是透過善耕種子教師徵選培訓的教育者，除了帶領這些學生之外，自己也從中獲得許多的啟發，整個計畫的總指揮張浩坤一直不斷的灌輸大家一個觀念─我們希望能幫助這些學生，創造一個能讓他們發光發熱的舞台，不挑學生、不舉辦競賽，善耕希望透過多元的方式，讓這些學生們享受因合唱而擁有的難忘回憶，這些種子教師就是最棒的佈道者，為每一年的善耕音樂節，寫下美妙的篇章。(延伸閱讀：愛在歌聲響起時：2019善耕365公益音樂節全紀錄)

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