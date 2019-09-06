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吳太太有機會了！吳怡農自爆交過美國女友：錯過結婚機會...

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▲吳怡農。（圖／記者季相儒攝）

▲吳怡農。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆以及北市立委參選人吳怡農、謝佩芬6日接受資深媒體人周玉蔻專訪。前秘書長吳乃仁姪子吳怡農初入政壇先因為帥氣外型攻佔媒體版面，網友暴動搶當「吳太太」。他在節目中透露自己曾經交過美國女朋友，不過幾次都錯過結婚機會。

吳怡農魅力連周玉蔻都無力招架，大讚他有「CAMERA FACE」。周玉蔻提問，帥氣外型是負擔還是資產，吳怡農回應，自己會加倍努力，現在民眾對自己的印象或許來自外型，不過接下來幾個月會努力證明自己的能力及傳達理念，真正獲得選民認同。

周玉蔻又追問，吳乃仁好像不太帥，吳怡農笑回，「可能他們年輕的時候...是不是掉進陷阱？他們到現在都很有魅力啦！」他透露，近期都在拜會黨內前輩和選區內的議員里長，不過還沒有找過吳乃仁，因為長輩已經退休，不希望太過打擾。

周玉蔻再度辛辣提問，「你是GAY嗎？」吳怡農回應，「我不是。」他透露自己現在單身，在美國的時候有交過美國女朋友，現在39歲的自己錯過幾次結婚機會。

提到民進黨立委陳明文遺失三百萬事件，吳怡農笑答自己身上沒有三百萬現金，還透露有在香港及台灣置產，而且用的是媽媽的名字。接連面對周玉蔻辛辣提問，吳怡農說，「OK的！下次有機會再來！」

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