100分女孩！謝佩芬：學霸只是我的一部分...更多的是能力和熱情

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆以及北市立委參選人吳怡農、謝佩芬6日接受資深媒體人周玉蔻專訪。前聯合國外交官謝佩芬出征台北市第六選區（大安），台大、哈佛學歷還有外交官背景，讓她被稱作是「100分學霸女孩」。謝佩芬受訪時笑稱學霸只是自己的一部分，更多的是能力和想為台灣服務的熱情。

謝佩芬表示，在國外念書和工作，最後選擇回台灣，為得是對土地的使命，這是這個世代的服務精神，接下來的四個月，會緊緊握住每一雙選民的手，讓選民知道自己是真心想為土地做事的年輕人。

是否擔心學霸給人刻板印象，謝佩芬說，「大家對我的第一印象是學霸，但這只是我的一個部分，更多的是我很想問大家做事，為何進入聯合國當外交官、進入政府單位工作，這些都不是因為我是學霸，是因為我的工作能力和熱情。」

民進黨4日中執會敲定謝佩芬出征台北市第六選區（大安），對決國民黨現任立委林奕華。黨秘書長羅文嘉以「100分女孩」來形容她，她則表示，將運用在台灣、美國的求學經歷，為大安建構讓學生開心學習、讓老師開心教學，家長放心且有信心的教育環境。

羅文嘉在記者會上簡單介紹謝佩芬時，用「100分女孩」來形容她，因為她在求學階段，考取台大法律系後，在台大期間也修政治學系學位，輔系外交系，畢業時拿了兩個學士學位、一個輔系學位，後來律師、司法官特考雙雙過關。

謝佩芬表示，她親眼看到世界上每一個國家，不論美國、日本，還是吐瓦魯這樣微型國家，都可以平起平坐，共商世界大事，但聯合國卻獨獨看不到一個國家，就是她心之所繫的台灣，「因此，我下定決心貢獻我的一己之力，讓世界看見台灣」。

謝佩芬說，將會運用在台灣和美國豐富的求學經歷，為大安建構一個讓學生開心學習、讓老師開心教學、並且讓家長放心、有信心的教育環境，並運用長期的國際交流經驗，挖掘、保存、推廣大安的在地特色，向全台灣和全世界展現。

▲吳怡農、謝佩芬、林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）