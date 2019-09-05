幼兒園學童參訪龍潭警所　體驗警察打擊罪犯與治安維護

▲桃園龍潭區某幼兒園5日走訪龍潭派出所參訪，員警示範防彈背心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區某家幼兒園於5日上午參訪龍潭分局龍潭派出所，員警向小朋友宣導警方當前重點工作，包括治安維護、詐騙手法、校園霸凌、拒絕毒品、交通安全宣導與有獎徵答活動，讓小朋友對法律、交通安全常識有更身認知，從小培養正確法治觀念。

▲桃園龍潭區某幼兒園5日走訪龍潭派出所參訪，員警示範鋼盔等裝備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局以保護學童安全為前提向小朋友宣導，首先就先參訪人犯留置區，女警介紹說：「違法犯罪就會被警察抓來派出所然後銬起來喔！」小朋友害怕的不敢靠近，吵著直說「我長大不要做壞事」。

員警還介紹防彈背心、鋼盔、盾牌等打擊犯罪裝備，另藉由參訪加強反詐騙、防範毒品、預防犯罪與交通安全宣導與有獎徵答活動，提前灌輸小朋友們正確預防犯罪與各類犯罪預防常識確保自身安全，並提升對警察工作的認識。

▲桃園龍潭區某幼兒園5日走訪龍潭派出所參訪，與員警合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局分局長蕭欽杰呼籲，青少年與兒童心智尚未成熟，容易隨社會環境發展、家庭結構與個人觀念轉變等因素改變，易產生錯誤且偏差觀念，或誤觸犯罪行為而涉足法網，期盼透過預防犯罪、交通安全等宣導活動，有效提升青少年與兒童犯罪守法觀念。

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