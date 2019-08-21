花蓮市立幼兒園開學送「乖乖」 小天使領「智慧筆」踏上人生另一階段

▲▼花蓮市立幼兒園開學，園方舉辦盛大的迎新活動並送上開學禮「智慧彩色鉛筆」及點心「乖乖」，希望孩子在學習路上能乖巧平安得到智慧。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立幼兒園21日開學，園方舉辦盛大的迎新活動。每位小朋友在爸爸媽媽或阿公阿媽的陪同下來到學校，市公的翁美華主秘及曾繁杰園長特別在智慧門旁迎接每位新生的到來，並送上開學禮「智慧彩色鉛筆」及點心「乖乖」，希望孩子在學習路上能乖巧平安得到智慧。孩子在家長的陪同下走入智慧城堡的大門，也踏入了下一個的階段。

開學首日，一些初來乍到的小朋友一時適應不過來，有人當場哭了起來，緊緊拉著家長不願稍離半步；不過，也有一些愛熱鬧的幼童，看到有這麼多的同伴，臉上堆滿了笑意，很快就適應新環境。爸爸媽媽彷彿比自己上學更緊張，不停地為自己的寶貝拍照，要補捉珍貴的每一刻。

▲領了「智慧彩色鉛筆」及點心「乖乖」再走入智慧城堡的大門，象徵踏入了人生下一個的階段。

「歡迎弟弟妹妹來上學！」小哥哥、小姊姊熱情為新生們打氣。園區迎新由就讀中班、大班的學長姐表演3首律動舞蹈做為開場，許多小朋友聽到熟悉的音樂都跟著手舞足蹈起來，也安撫了不安的心情。

曾繁杰園長表示，一些新生看到父母離開，會產生分離焦慮，希望父母可以捨得並安心地把孩子交給園區，老師們會以遊戲、說繪本故事、戲劇等方式，來吸引小朋友的注意力及建立安全感，同時也建立個人的置物櫃、座位、領取個人物品，讓他們有歸屬感，希望在兩周內，可以安定孩子的情緒。

翁美華主秘表示，開學日對許多小朋友來說，難免會有緊張不安的感覺。透過有趣的教學方式，讓孩子覺得學校很有趣，是一個處處充滿驚喜的地方，也祝福120名新生都能快樂學習，平安長大，在市幼度過快樂的三年時光。