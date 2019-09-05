等紅燈被按喇叭　紅牌重機騎士「遲疑幾秒」遭藍寶堅尼超跑駕駛海Ｋ

▲桃園市蘆竹區本月3日一名重機騎士疑與超跑有行車糾紛，停等紅綠燈時遭超跑駕駛海K，重機踏板留下一灘血跡。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名重機騎士3日凌晨行經蘆竹區新南路口段停等紅綠燈，後方一輛藍寶堅尼超跑連續鳴按喇叭，騎士往旁邊移動，超跑卻停在重機旁，駕駛下車揮拳攻擊騎士臉部，導致眼鏡飛出還留了一攤血，駕駛還踹了重機一腳後才離去，事後騎士向警方報案提告，蘆竹警方掌握超跑車籍資料，已傳喚駕駛到案說明。

警方調查，3日凌晨零時15分，報案重機騎士騎車行經蘆竹區新南路二段往一段路口處，當時因紅燈停下，後方卻有一輛藍寶堅尼超跑按喇叭，因為是紅燈，剛開始騎士並未禮讓，後來超跑連續按喇叭，騎士往右移動，脫下安全帽站在路旁，超跑停在重機旁，駕駛下車一拳就揮向騎士，導致其眼鏡飛出去，鼻子也流血滴在重機腳踏板上，超跑駕駛還踹了重機一腳才驅車離去，騎士一臉無辜轉向附近的南崁派出所報案提告。

▲本月3日重機騎士在桃園市蘆竹區疑似與超跑有行車糾紛，涉嫌打人的超跑被錄下畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

案發後，騎士有人將重機行車紀錄器畫面上傳爆料公社，因騎士當時將安全帽脫下，沒錄下超跑駕駛打人畫面，附近也都沒有監視器，所以請當時經過現場網友提供當車輛行車紀錄畫面佐證。

蘆竹分局表示，根據報案的重機騎士指稱，3日凌晨零時許在國門陸橋與國道1號北上出口匝道路口，疑因行車糾紛遭1名陌生男子毆傷，南崁派出所已依規定受理，並通知涉案駕駛到案說明，將依傷害罪嫌移送法辦；此外，重機騎士當時係騎乘大型重機，依規定得行駛國門陸橋，超跑駕駛疑似想闖越紅燈行為，警方也將依法舉發。

【更多新聞】

►快訊／桃園工廠竄火！現場「全面燃燒」濃煙狂竄 升級二級火警

►剛上班第2天！菜鳥店員太心急「105元地瓜餅」變950萬 超商老闆嚇傻

►桃園龍潭雨衣雙匪大街槍擊殺人 警研判財務糾紛惹殺機