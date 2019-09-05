台男帶「廣式肉餅」入境　防檢局當場查獲開罰20萬

▲防檢局海關人員5日上午在桃園機場查獲入境呂姓旅客攜帶廣式XO醬鮮肉月餅，依法開罰20萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場5日上午動植物防檢局在二航廈查獲旅客行李箱內攜帶廣式XO醬鮮肉月餅入境，海關人員查出旅客沒有依規定口頭或書面提出申報，依違反動物傳染病防治條例開罰20萬元，防檢局指出，這已經是今年中秋節前桃機查獲第6件夾帶含肉內餡月餅被罰20萬元之案例。另外，將針對新、馬、印尼與汶萊入境旅客之手提行李進行全面X光機查驗，籲請旅客不要攜帶含肉類內餡月餅或產品入境，

據關務署台北關指出，5日11時15分，本國籍呂姓旅客搭乘東方航空公司編號MU-2047次班機自南昌入境，經2航廈海關綠線檢查台通關，由於行李通關前並未提出口頭或書面申報，關員檢查發現，呂姓旅客行李有廣式XO醬鮮肉月餅，總重0點356公斤，遭防檢局新竹分局開罰20萬元。

▲防檢局海關人員5日在桃園機場查獲呂姓旅客入境攜帶廣式XO醬鮮肉月餅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海關與防檢局呼籲，因應非洲豬瘟在亞洲疫情擴散，決定將新加坡、馬來西亞、印尼及汶萊列入高風險地區，儘管這四個國家目前沒有非洲豬瘟疫情發生，但為防疫因此超前部署，從明（6日）零時起，將針對新、馬、印尼與汶萊入境旅客之手提行李進行全面X光機查驗。另外，防檢局明（6日）零時起，將針對新、馬、印尼與汶萊入境旅客之手提行李進行全面X光機查驗，籲請旅客不要攜帶含肉類內餡月餅或相關產品入境，以免遭受鉅額罰金。



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