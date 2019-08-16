上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感





▲在今年9月30日前，將申請表、孩子和父母雙方的身分證明及相關佐證資料，親送或郵寄到幼兒戶籍地所在的鄉公所辦理，審核通過後，會從今年8月起補助。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

從今年8月起，教育部推動「擴大公共化」、「建置準公共」、「育兒津貼」，針對首次啟動的2歲到學齡未滿5歲育兒津貼的申請作業，教育部指出，短短半個月，全國申請件數已經超過22萬件，申請者每個孩子每月可以領到2,500元的津貼，排行老三、老四以上者，每月還能多領1,000元。

教育部針對少子女化對策計畫採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，透過三箭齊發，讓全國2歲到5歲的孩子，無論是就讀公立、非營利、準公共、私立幼兒園，或是自己、親友、保母照顧，政府通通都有補助，受益人數超過80萬人。

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教育部指出，今年8月首次啟動2歲到學齡未滿5歲育兒津貼的申請作業，受理迄今半個月，家長申請情形踴躍，全國申請件數已經超過22萬件，各受理單位持續收件中。每個孩子每月可以領到2,500元的津貼，排行老三、老四以上者，每月還能多領1,000元，預估全國受益人數約40萬人。

教育部提醒，8月滿2歲到學齡未滿5歲前的幼兒，且家庭綜所稅率未達20%，沒有在公共化或準公共幼兒園就學，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，家長記得在今年9月30日前，將申請表、孩子和父母雙方的身分證明及相關佐證資料，親送或郵寄到幼兒戶籍地所在的鄉(鎮、市、區)公所辦理，審核通過後，會從今年8月起補助。至於未來隨時滿2歲者，在生日當月提出申請即可。

▲教育部表示，今年8月開始，公立幼兒園全面「免學費」，2歲到5歲家長收到幼兒園的註冊通知後，紛紛表示非常「有感」。（圖／記者黃孟珍攝）

此外，教育部表示，今年8月開始，公立幼兒園全面「免學費」，2歲到5歲家長收到幼兒園的註冊通知後，紛紛表示非常「有感」。還有就讀非營利幼兒園，家長月繳約3,500元；就讀準公共幼兒園，家長月繳約4,500元；第3名(含)以上子女，還可以再減繳1,000元，低收及中低收子女就學「免費」；收費差額由政府支付給幼兒園。108學年公共化及準公共幼兒園可提供近32萬個就學名額，讓家長實質感受到收費平價、有品質的教保服務。

教育部再次呼籲，家中有這個月滿2歲到學齡未滿5歲幼兒的家長，及早提出申請，最晚不要超過9月30日，才能從8月開始領津貼，等資訊系統完成比對後，各縣市政府至遲會在9月底前將津貼匯入指定帳戶。同時，教育部表示，全國幼兒園108學年各園收費，已經公告在全國教保資訊網，家長可以在「幼兒園查詢」專區，以園名、地址或地圖進行搜尋，家長如果有任何收費的問題，可以向所在地教育局(處)提出詢問，或撥打教育部客服專線，保障自身的權益。

▲▼育兒津貼上路半個月，已經有22萬人申請。（圖／教育部提供）

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