　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲在今年9月30日前，將申請表、孩子和父母雙方的身分證明及相關佐證資料，親送或郵寄到幼兒戶籍地所在的鄉公所辦理，審核通過後，會從今年8月起補助。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

從今年8月起，教育部推動「擴大公共化」、「建置準公共」、「育兒津貼」，針對首次啟動的2歲到學齡未滿5歲育兒津貼的申請作業，教育部指出，短短半個月，全國申請件數已經超過22萬件，申請者每個孩子每月可以領到2,500元的津貼，排行老三、老四以上者，每月還能多領1,000元。

教育部針對少子女化對策計畫採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，透過三箭齊發，讓全國2歲到5歲的孩子，無論是就讀公立、非營利、準公共、私立幼兒園，或是自己、親友、保母照顧，政府通通都有補助，受益人數超過80萬人。

請繼續往下閱讀...

教育部指出，今年8月首次啟動2歲到學齡未滿5歲育兒津貼的申請作業，受理迄今半個月，家長申請情形踴躍，全國申請件數已經超過22萬件，各受理單位持續收件中。每個孩子每月可以領到2,500元的津貼，排行老三、老四以上者，每月還能多領1,000元，預估全國受益人數約40萬人。

教育部提醒，8月滿2歲到學齡未滿5歲前的幼兒，且家庭綜所稅率未達20%，沒有在公共化或準公共幼兒園就學，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，家長記得在今年9月30日前，將申請表、孩子和父母雙方的身分證明及相關佐證資料，親送或郵寄到幼兒戶籍地所在的鄉(鎮、市、區)公所辦理，審核通過後，會從今年8月起補助。至於未來隨時滿2歲者，在生日當月提出申請即可。

▲苗栗縣政府透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，讓2019年準公共幼兒園數大幅成長。（圖／記者黃孟珍攝）

▲教育部表示，今年8月開始，公立幼兒園全面「免學費」，2歲到5歲家長收到幼兒園的註冊通知後，紛紛表示非常「有感」。（圖／記者黃孟珍攝）

此外，教育部表示，今年8月開始，公立幼兒園全面「免學費」，2歲到5歲家長收到幼兒園的註冊通知後，紛紛表示非常「有感」。還有就讀非營利幼兒園，家長月繳約3,500元；就讀準公共幼兒園，家長月繳約4,500元；第3名(含)以上子女，還可以再減繳1,000元，低收及中低收子女就學「免費」；收費差額由政府支付給幼兒園。108學年公共化及準公共幼兒園可提供近32萬個就學名額，讓家長實質感受到收費平價、有品質的教保服務。

教育部再次呼籲，家中有這個月滿2歲到學齡未滿5歲幼兒的家長，及早提出申請，最晚不要超過9月30日，才能從8月開始領津貼，等資訊系統完成比對後，各縣市政府至遲會在9月底前將津貼匯入指定帳戶。同時，教育部表示，全國幼兒園108學年各園收費，已經公告在全國教保資訊網，家長可以在「幼兒園查詢」專區，以園名、地址或地圖進行搜尋，家長如果有任何收費的問題，可以向所在地教育局(處)提出詢問，或撥打教育部客服專線，保障自身的權益。

▲▼育兒津貼上路半個月，已經有22萬人申請。（圖／記者李依琳攝）

▲▼育兒津貼上路半個月，已經有22萬人申請。（圖／教育部提供）

▲▼育兒津貼上路半個月，已經有22萬人申請。（圖／記者李依琳攝）

其他人也看了...

一張圖秒懂2至4歲育兒津貼！40萬童受惠爸媽每月可拿2500

公共化新制上路31.7萬兒童受惠　2-4歲幼兒月補助2500育兒津貼

育兒津貼、準公幼、娃娃車汰換　潘文忠要年輕人「養得起、放心生」

ET快訊
獨／揭楊秋興坐韓國瑜團隊「冷板凳」　潘恒旭轟：我看不起你
夫妻31歲退休環遊世界！親友酸「很快花光積蓄」 …現況曝超驚
男童頭顱噴飛「滾落爸媽眼前」！樂園急蓋全球最高滑水道

關鍵字：育兒津貼,地方媽媽,教育部,公共化,準公共化,幼兒園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一日志工OS桑阿松親子檔　為舊玩具尋找第二個家

坐客運一瞥！他放大拍隔壁…「正港老司機」神淡定看A片　網笑噴：畫素一絕

早餐開心嗑飯糰「裡面竟包了5元硬幣」　網一看全笑歪：現金回饋啊

影／西南風吹不停！雨彈炸中南部再5天　氣象局：今明降雨最猛烈

上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感

1999年初代寶可夢卡值多少錢？　有人花337萬天價收藏全套

人被夾在門外「懸空拖行400M」...女摔馬路噴血　公車司機冷嗆一句　網氣肉搜

長腿妹跨越月台警戒線拍網美照！　雙腳懸掛在外「等人吹哨」網全看傻眼

92歲阿嬤登高都比你強！年輕人快站出來　挑戰限定版101天際線

西南氣流山區豪大雨　台24線霧台坍方17日搶通

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

一日志工OS桑阿松親子檔　為舊玩具尋找第二個家

坐客運一瞥！他放大拍隔壁…「正港老司機」神淡定看A片　網笑噴：畫素一絕

早餐開心嗑飯糰「裡面竟包了5元硬幣」　網一看全笑歪：現金回饋啊

影／西南風吹不停！雨彈炸中南部再5天　氣象局：今明降雨最猛烈

上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感

1999年初代寶可夢卡值多少錢？　有人花337萬天價收藏全套

人被夾在門外「懸空拖行400M」...女摔馬路噴血　公車司機冷嗆一句　網氣肉搜

長腿妹跨越月台警戒線拍網美照！　雙腳懸掛在外「等人吹哨」網全看傻眼

92歲阿嬤登高都比你強！年輕人快站出來　挑戰限定版101天際線

西南氣流山區豪大雨　台24線霧台坍方17日搶通

泡泡尿＝腎臟病？醫揭鑑定「這成份」才關鍵...2狀況也可能產生

金鐘54視覺海報出爐！黃子佼再接金鐘主持棒

網紅彥婷忘情飆歌　愛貓聽完卻「綜藝摔」...男友笑聲超魔性！

他摔碎女友眼影慘變「18銅人」！PO照討拍...網歪樓：色號好生火啊

菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」

14月女嬰「躺爸爸旁3天等吃飯」　鄰居破門見「屍水流滿地」乾噁抱出她！

蔡英文上班拜廟反嗆藍營貶低文化　侯友宜酸：好好做事

揮別連11打數0安低潮楚特掃4支4　第40轟出爐平全壘打王

中職／林靖凱不只打擊火燙　二壘大關越守越穩

首月就賺30萬！柯勝凱跳脫12年科技業勇闖：東森是助力

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

高雄「盒爆炒飯」份量太多　她氣..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

友結婚！她包6千元沒位…真相曝

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

更多熱門

相關新聞

選圖偏頗？林奕華批民進黨置入公民課本

國民黨立法委員林奕華16日召開記者會，認為南一書局出版的「公民與社會」教科書選圖偏頗，要求教育部責成相關單位，立即廢止該版本高中公民與社會教科書審訂字號，並全面清查其他教科書是否有相同情況。

已婚科長被爆LINE約啪！女大生向教育部檢舉

教育部花200億推準公幼　全教總批廣告不實

雷皓明／安親托育有法可管

教你和AI做朋友！教育部免費教材上線

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面