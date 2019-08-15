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教育部花200億推準公幼　全教總批廣告不實肥了私幼業者　

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▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（15日）不滿召開記者會痛批，已上路的「準公共化幼兒園」政策廣告不實，教育部稱主軸是增設公立幼兒園，卻將大筆的經費投入在私幼，根本不是公共化，是花錢補貼，讓許多家長以為撿到便宜，還讓私幼以許多名義額外收錢，補助全落入業者口袋，且私幼要加入準公共化，竟只要自行上網填「教保品質」，等於沒人監督該園所是否優質與否。

▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

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▲全教總批增設公共化幼兒園只花7億元。（圖／記者許展溢攝）

全教總研究員顏嘉振表示，教育部指出「增設公立非營利幼兒園是主軸，準公共化是補充」，但到立院預算評估中心可以看到108年300億元預算中，準公共化及補助花了200多億，增設公共化幼兒園只花7億元，兩邊懸殊大，廣告不實。更發現私幼要加入準公共化要有的條件包括基礎評鑑、建物公共安全檢查、 教保生師比、教保服務品質等6條件，但這些條件都非常基礎，立案時就要有的規範，質疑教育部卻列為基本條件。

顏嘉振說，其中最大問題是，教保服務品質，教育部只要求這些要加入準公共化的私立業者上網下載教學品質評估表，自行勾選就能證明自己是有品質的幼兒園，但過去虐童案件不斷發生，10間就有9間都是私立。顏嘉振認為，政府應找公正單位第三方檢視，如資深教授、學者和專家去評估私幼有無落實教學正常化等，要有明確做法去提升，而不是讓業者自己勾選。

▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼顏嘉振說，最大問題是教保服務品質評斷，竟是讓業者自行勾選。（圖／記者許展溢攝）

▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

新北市三峽國小附幼學前特教班教師楊逸飛質疑，國家投入大筆經費到很多私幼，但就有案例是課程品質不好，因為加入準公共化，業者開始收便宜學費，繼續苟延残喘經營，完全沒顧到教學品質。全國教師工會總聯合會理事長張旭政批，政策愚弄年輕父母親，讓大家以為撿到便宜，實際沒有，且一個好教育政策需要有長遠規劃，要有品質保證，世界各國幼兒教育趨勢是由政府去設立公共化幼兒園，課程、設備規格化，讓家長付低學費，又有品質保障

▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲全教總指出，過去虐童案件不斷發生，10間就有9間都是私立。（圖／記者許展溢攝）

張旭政接著說，但教育部稱讓家長減輕負擔，實際是花錢補助準公共化幼兒園，園所又額外增加才藝課程收費，搞到現在幼兒園有好多不同形態共同存在，品質參差不齊，根本違法對幼兒教育的基本要求，甚至讓私幼商業化更加擴大。

▲▼全教總舉行準公共化不是公共化記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲張旭政要求政府好好監督準公共化幼兒園品質。（圖／記者許展溢攝）

張旭政要求教育部要增設公立幼兒園，不要讓家長去排隊抽公幼，只要讓家長排隊，這種花錢補貼就沒道理存在，政策雖然已上路，就要好好的檢驗、監督這些準公共化幼兒園，不要一方面給錢，一方讓業者以額外才藝課等名義收錢，讓老師面對苛刻工作環境。

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關鍵字：全國教師工會總聯合會,幼兒園,私幼,公幼,準公共化托育政策,張旭政,教育部

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