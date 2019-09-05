直擊狙殺角頭現場！連轟6槍行刑式奪命　「雨衣殺手」正面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區4日下午發生白晝槍擊命案，地方角頭江宗霖遭2名穿黃色雨衣男子近距離開槍射擊致死，案發後警方掌握附近監視畫面，查出涉案兇嫌案發後沿路逃跑，原本企圖搶車逃亡卻未得逞，最後一路往市區方向狂奔逃逸，目前已掌握兇嫌線索，全力偵辦中。

▲桃園市龍潭區4日下午傳出白晝槍擊命案，開槍兇嫌容貌曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，49歲的死者江宗霖綽號「貓霖」，4日下午2時許，洗車場員工將江送洗寶馬轎車送回，江從住家出來準備要外出時，遭2名埋伏穿黃色雨衣、戴口罩男子持槍近距離射擊6槍致死，2名兇嫌做案後往中科院與市區方向逃逸，原本企圖搶車但未遂，監視畫面可看到，其中之一兇嫌邊跑邊想脫掉雨衣，沿途以跑步方式逃亡。

▲桃園市龍潭區4日下午傳出白晝槍擊命案，附近監視器錄下開槍兇嫌容貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方透露，根據案發現場附近監視畫已掌握2名兇嫌特徵，2人據稱都不是本地人，附近住戶也都不認識，但監視器錄下歹徒容貌相當清楚，警方已根據兇嫌特徵比對，準備向法院申請拘票逮人。

據目擊民眾說，2名槍手在龍潭區中正路以步行方式接近江男，趁他準備外出上車之際趨近開槍，江宗霖倒地後，2人往反方向徒步狂奔逃逸，他們並不認識2名兇嫌。

▲桃園市龍潭區4日傳出白晝槍擊命案，警方封鎖現場搜查可疑線索。（圖／記者沈繼昌翻攝）

居民還透露，江宗霖3日才幫母親辦完告別式，江母的公祭儀式在住家旁舉辦，案發前幾天曾看到黑衣人在附近徘徊探望，原本以為是關心後事，發生槍擊案後才知道，有可能是來探路勘查地形的。

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