花蓮與13所準公共幼兒園簽約　每月繳費不超過4500元

▲花蓮縣今年新增5所準公共幼兒園，並與縣府簽定準公共化契約。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動少子女化對策計畫準公共幼兒園政策，自2018年起與縣內優質幼兒園簽定準公共化契約，除提升幼兒園質量，更提高家長選擇平價教保就讀的機會，至今花蓮縣內已與13所私立幼兒園簽約合作為準公共幼兒園，以提升花蓮縣生育率、就業率並減緩人口外移問題。

縣長徐榛蔚表示，教育是國家富強的根本，強國必先強種，花蓮縣政府極為重視教育的發展，致力減輕家長撫育孩子的負擔，協助青年返鄉打拚追逐夢想。她感謝花蓮縣議會長年支持縣府教育政策預算，以及13所私立幼兒園與縣府攜手合作，提供優良師資與完善設備，營造快樂、平等、友善的學習環境。

花蓮縣自2018年起有8所幼兒園簽約成為準公共幼兒園，以提供平價收費，今年更新增5所準公共幼兒園，計13家符合要件的私幼夥伴與政府合作，共計可嘉惠936名幼兒，近936個家庭因此減輕了經濟負擔。就讀這些準公共幼兒園的家長每月繳費不超過4,500元，第3名以上子女再減1,000元，低收及中低收入戶家庭子女「免費」，所餘差額由政府直接幫家長繳交給幼兒園，家長可具體感受到平價的教保服務。

▲花蓮縣與13所私立幼兒園簽約合作為準公共幼兒園，以提升花蓮縣生育率、就業率並減緩人口外移問題。

花蓮縣今年新增5所準公共幼兒園，總計13所私立幼兒園與縣府合作，目前花蓮縣幼兒園公共教保服務化比率為79.26%，除人口稠密的花蓮市、吉安鄉比率未達六成外，其餘鄉鎮皆達八成以上。

縣府教育處長李裕仁指出，推動準公共政策需要各界齊心共同努力，相信透過政府與民間的合作，未來花蓮縣整體公共化比率達到九成以上目標指日可待，讓花蓮縣家長及幼兒皆享有「優質平價、托育得好、負擔得起」的優質教保服務。