陳明文隨身帶300萬現金　柯文哲：可能年紀大不會電子轉帳

記者陳家祥／台北報導

民進黨嘉義縣立委陳明文日前在高鐵上遺忘300萬現金，掀起各界討論，陳神隱一天後終於要出面，預計5日11點在民雄鄉服務處開記者會說明。對於陳明帶著百萬現金趴趴走，台北市長柯文哲笑說，「意思就是說，他年紀比較大不會用電子轉帳，所以只好提著這麼多的錢趴趴走」。

柯文哲5日上午在市府11樓受訪。被問到會不會帶現金300萬到處走？柯文哲笑說，「跟你講，我要是有300萬就好了，結婚第一天印章存摺就被陳佩琪沒收」；接著面對記者提問「陳明文300萬穿幫是什麼意思」？他先是沉默了幾秒，接著大笑表示，「意思就是說，他年紀比較大不會用電子轉帳，所以只好提著這麼多的錢趴趴走，就這樣」。

至於那300萬是否有問題？柯文哲說，「那你要問他啊還有他兒子啊，不是嗎？你要問當事人」，自己只是說他大概年紀太大，不會用這種現代電子轉帳的技術，所以只好提著這麼多的錢，不然人家就是銀行轉帳就好了。

媒體追問，是否覺得民進黨現在都不用選舉經費，都直接用現金交易？柯文哲說，選過舉的都知道，像他這種誠實申報的很少，「我們是咬緊牙關誠實申報，實在是真痛苦」，常常那種不要收據什麼，算了。

最後被問到根據財產申報，陳明文的現金存款只有240萬，柯文哲反問「你怎麼知道？」，接著想了想說，「你不要問我不會回答的問題好不好？」



▲民進黨中執會，陳明文離開黨中央。（圖／記者林敬旻攝）