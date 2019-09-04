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林國慶直播罵陳明文「臭卒仔」　檢依公然侮辱罪偵結起訴

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▲▼立委陳明文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼立委陳明文。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委陳明文擔任嘉義縣長期間因涉及嘉義縣民雄汙水下水道弊案，2018年 12月經最高法院審理，圖利罪無罪確定，但洩密罪判刑6月，得易科罰金。而前立委林國慶在張明達造勢大會以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，臉書直播罵陳明文「垃圾人」、電視廣播節目，指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等字句諷刺陳明文「貪汙歪哥沒事情」，陳明文於是提告林國慶妨害名譽，檢方認為林國慶所為，涉犯公然侮辱罪及誹謗罪3日將他偵結起訴。

▲▼ 林國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼前立委林國慶。（圖／翻攝臉書）

林國慶接受檢方偵訊時否認公然侮辱，造勢大會所講的「卒仔囡」、「臭卒仔」，是指陳明文在公開場合只稱呼自己「失意政客」，卻不敢直接講他林的名字，，敢講就不是俗仔，不敢講，就是俗仔，不是在罵陳明文。林國慶說，造勢大會上是談民雄污水下水道弊案，而陳明文身為公眾人物，本來就要接受檢驗，且當時本來就以貪污罪審理中，雖然是判洩密罪，但公道自在人心。

檢察官檢視相關影片，林國慶說「陳明文先生這時候上臺上地，罵大罵小阿罵我，拜託陳明文先生，我在這裡公開跟你講不要緊，你直接嗆林國慶，不免著那個人，那是失意的政客，那個失意的政客，恰講都講我是失意的政客，我絕對不是政客，我是政治人物，我敢講敢做好央甲，我敢講敢做趕擔當，我不像你，卒仔囡，卒仔囡，卒仔囡，拍謝，卒仔囡我剛才講卒仔囡不對，是臭俗仔，臭俗仔」等，檢方認為足以貶損在場參與造勢活動民眾對於陳明文的社會評價。

而林國慶在臉書上直播內容有「將那種垃圾人來做她（指蔡英文總統）的，英派首領、英派大將，現在變英派，國民黨執政的時候，他是國民黨的愛將，國民黨栽培，民進黨阿扁執政，他變過來民進黨，就變扁派、就阿扁，小英執政了，換變、換英系、大將、英派」等言論，但檢方認為「垃圾人」等語足生損害陳明文名譽，也因此提起公訴。

林國慶得知被起訴後表示，「全台灣人民信任度最低的就是司法機關」，他指陳明文因貪污弊案收押，民眾都知道是貪污，最後變成洩密罪，卻是因為廠商沒有賺錢得利，但大眾都知道如果沒有收好處，怎麼會把公共工程的底標洩漏，此案也經過法院查證判刑確定，表示洩密過程確定，相信大眾的想法就是貪污，時任檢察官也都有起訴。
 

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