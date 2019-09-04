暗酸陳明文？郭台銘訪嘉義：搭高鐵北上「怎麼沒撿到300萬？」





▲郭台銘訪嘉義市議會。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者袁茵／綜合報導

民進黨立委陳明文3日在高鐵上掉落一箱300萬現金，事後陳明文兒子陳政廷表示，300萬現金是要菲律賓開創珍珠奶茶店用的，但仍引來不少討論，連鴻海集團創辦人郭台銘4日都在臉書上酸說，搭高鐵回台北，「怎麼沒有撿到三百萬？」

「產業到嘉，青年回嘉。」郭台銘4日在嘉義市議會打卡，並且於臉書上表示，很高興有這個機會到嘉義與在地方打拼的朋友聊天，也感謝嘉義市議會副議長蘇澤峰的幫忙，讓我有機會能跟嘉義在地優秀的議員們進行一場深度交流。從嘉義建設的方向到台灣未來的整體發展，交換了許多意見，自己受益良多。

郭台銘說，嘉義長期都是台灣人才得培養地，包括前副總統蕭萬長、台語天后江蕙、本土搖滾天王伍佰、名製作人王偉忠、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒、新北市長侯友宜等，不勝枚舉，嘉義地靈人傑、人才輩出，但嘉義人也不免感慨，為什麼總是產出人才，而不是讓優秀的嘉義子弟留在家鄉？

郭台銘表示，嘉南平原的重要糧倉，是嘉義傳統上在臺灣扮演的重要農業角色，但嘉義也同樣需要導入新科技，透過嶄新產業翻轉嘉義，讓年輕人有留在家鄉創新的機會。同時也要透過產業佈局、建設投資、中央地方夥伴政策協力，讓產業在地方落地、成功轉型，把新興產業發展起來。

郭台銘提到，「總統蔡英文說我在談的，她都已經在做，但為什麼嘉義鄉親依然無感、嘉義的子弟依然在外飄流？」經濟發展無關黨派、不分顏色，台灣不能再陷入意識型態鬥爭的窠臼之中。尤其台灣現在處於蛻變升級的關鍵時刻，政治、產業結構都需要調整，因此如何幫助傳統產業、引進新興產業就非常重要。以嘉義來說，原來已經有豐富的觀光產業，帶動服務業的發展，現在應該再發展出一些製造業，可以讓嘉義更好。

郭台銘稱，台灣還有很多機會，只要跟上世界趨勢，把新興產業在嘉義發展起來，嘉義子弟不必再看時鐘趕高鐵，在嘉也可以像新竹一樣成為臺灣的全球中心。

值得一提的是，郭台銘除了hashtag「#帶嘉義子弟回嘉」、「#改變嘉義的時鐘」，還寫了「#搭高鐵回台北怎麼沒有撿到三百萬」，不忘暗酸陳明文在高鐵上掉300萬一事。