高嘉瑜辯護300萬珍奶創業基金　發揚珍珠奶茶是好事「表情逐漸母湯」

▲高嘉瑜為陳明文兒300萬珍奶創業基金辯護，表情卻逐漸「母湯」。（圖／翻攝自直播線上youtube）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委陳明文遺留在高鐵上，原本要給兒子去菲律賓開珍珠奶茶店的300萬創業基金，在4日仍然持續熱烈討論，民進黨台北市議員高嘉瑜也政論節目上，為這個事件作辯護，不僅直接帶了一杯珍珠奶茶上節目，更表示發揚珍珠奶茶是好事，只不過當他說出這句話的時候，表情逐漸「母湯」直接大笑場。

政論節目《直播線上》主持人吳宇舒表示，陳明文的財產申報距離現在也過了半年的時間，一些有價證券、房子、土地換成了現金，所以現在手上有現金也是有可能的，但是因為他沒有拿出來，才會有很多人有這麼多不同的質疑，所以問一下嘉瑜，你今天放了一杯珍珠奶茶在桌上的意思是？

▲高嘉瑜還帶了一杯珍珠奶茶上節目。（圖／翻攝自直播線上youtube）



高嘉瑜回應表示，「因為我個人非常喜歡喝珍珠奶茶」，所以願意去投資珍珠奶茶的行為，都是值得鼓勵的，因為台灣珍珠奶茶的軟實力，在日本、泰國在國際台灣的珍珠奶茶店都是大排長龍，所以這確實是很好的投資跟發展，所以有這樣的事情，能夠發揚台灣的珍珠奶茶，那一定是一件好事。

▲高嘉瑜講到這裡，表情都還相當正經。（圖／翻攝自直播線上）



高嘉瑜接著說，三位國民黨的人士都講得眉飛色舞，代表說這件事情不是讓他們撿到錢，是撿到槍，比撿到300萬還要開心，確實就一般社會大眾的理解，這樣的說法有違常理，正常人不會拿300萬走來走去，也有人按鈴告發陳明文洗錢的相關問題，所以很快的司法跟檢調就讓一切水落石出，當然大家的質疑都很合理，因為就算今天是換一個角色「我也會去這樣的質疑」。

▲但是當高嘉瑜再度重申投資珍奶是好事，嘴角就忍不住失守大爆笑。（圖／翻攝自直播線上）



高嘉瑜突然話鋒一轉表示，「但是我們還是必須說，投資珍珠奶茶的這件事情，是非常好的一件事情，呵呵，你會發現說，真的我們台灣的珍珠奶茶什麼料理都有，呵呵」。

另一位來賓國民黨立委王育敏則一旁補刀笑說，「嘉瑜講不下去了！」當全場笑成一團的時候，主持人吳宇舒才趕緊收拾場面，結束這個話題，讓節目繼續討論。

過去也有網友發現，高嘉瑜在節目上只要講到連自己都懷疑的「幹話」，表情就會逐漸「母湯」然後一發不可收拾地大笑場。