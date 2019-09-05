蔡英文不該告賀德芬？　陳水扁要求「立即公開博士論文」

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文頻頻因為學歷、論文被抹黑，總統府4日晚間發出聲明，決定告發賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽。對此，前總統陳水扁認為，蔡英文不該採取刑事控告，而是應立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽。

對於台大法律系名譽教授賀德芬日前指稱蔡英文「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容指出蔡英文的學位證書是「贗品」、「假博士」，總統府4日晚間發聲明表示，「今天上午，由蔡英文總統委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。」

總統府指出，「賀女士所言，與林先生所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。」在告發同時，委任律師也檢具相關事證，並同步提供各界檢視，透過這些事證，大家可以很清楚地看見，總統的論文與博士資格。

對此，陳水扁4日晚間透過臉書表示，為杜悠悠眾口，早日平息爭議，「蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽」。

陳水扁還說，蔡英文能夠在英國倫敦大學政經學院榮獲法學博士學位，不只光宗耀祖，更是個人求學生涯的最大驕傲，也是全體國人與有榮焉的台灣之光，尤其蔡英文第一次參選還自誇她以2年時間拿到博士，指導教授也認為她的博士論文可以得到2個博士學位，因此希望蔡英文公開博士論文，「對沒喝過洋墨水的阿扁而言，也有機會瞧瞧什麼是足以榮獲二個博士學位的論文？」