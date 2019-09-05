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「5訴求」林鄭只同意撤回逃犯條例　蔡英文再籲港府真心對話

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記者蔣婕妤／台北報導

香港特首林鄭月娥4日晚間6點透過電視台公告，正式撤回《逃犯條例》。不過，人在台灣的香港眾志秘書長黃之鋒不領情，強調10月1日前還是會持續抗議，五大訴求缺一不可。對此，總統蔡英文5日受訪時再度呼籲港府應該真心和人民對話。

反送中團體要求林鄭月娥面對5大訴求，包含全面撤回送中惡法、反對將示威定調為暴動、釋放被捕抗爭者並撤銷所有控罪、追究濫權警察暴行、林鄭月娥下台。

面對反送中抗議持續不斷，林鄭月娥4日晚間宣布4項行動，第一為港府正式撤回條例草案；第二，全力支持監警會的工作；第三，特首及所有司局長會走入社區和市民對話；第四，邀請社會領袖、專家、學者進行獨立研究檢討。

對於港府撤回《逃犯條例》，黃之鋒4日晚間在台灣受訪時表示，就算林鄭說要撤回條例，但過去三個月來，港民之所以抗議就是因為面對政府壓迫，超過一千兩百位年輕人被抓起來，面對起訴，還有至少八位年輕人因為看到政府軟弱不願面對民意而離開世界，面對警察暴力，只要香港特首不是人民選出來的，就算撤回條例，抗議還是要持續。

蔡英文5日受訪時表示，有注意到香港的最新動態，再一次呼籲港府，應該真心誠意的跟香港各界對話，找出實踐香港自由民主的好方式，這樣社會才能趨於穩定。

▲蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

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