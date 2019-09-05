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命理師預言外強中乾走下坡　館長感性回應「大家愛我就夠了」

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▲▼館長回應命理師預言認為，「有大家愛我就夠了」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長回應命理師預言認為，「有大家愛我就夠了」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢近日遭到命理師鄧紫婕在臉書上預言，40歲的他將會開始走下坡，身體將會一年不如一年。對此館長在直播中吐槽她，「你去找一個40歲的人，一年比一年年輕給我看」，原來人類現在是越活越年輕？隨後他又難得感性對粉絲喊話，「大家愛我就夠了」。

根據《中國時報》報導命理老師鄧紫婕在臉書粉專用「陳之漢」的名字，測字算命，算出他的人生最輝煌時光是在20歲到40歲，人際關係八面玲瓏，男人女人把他當成寶，但1979年生的他，從今年開始將一年不如一年，名子的第二個字「漢」代表工作事業和結果。

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鄧紫婕指出，陽邊廿、木剋土代表工作很辛苦很累，血光意外特別多，皮膚容易過敏。陰邊氵為子（鼠），與「羊」是羊鼠相逢一旦「休」，代表工作、事業、錢財、婚姻辛苦付出沒結果！表面上看起來雄壯威武，但是腎臟、腳、脊椎、排便系統通通都不好，腎臟又管到頭部，他的頭髮不是白髮就會禿頭！

▲▼命理師鄧紫婕預言，館長外強中乾走下坡。（圖／翻攝自Selina 鄧紫婕 八字易經 生肖姓名 風水學）

▲命理師鄧紫婕預言，館長外強中乾走下坡。（圖／翻攝自Selina 鄧紫婕 八字易經 生肖姓名 風水學）

但是鄧紫婕的粉絲專頁，現在已經把該則貼文刪除或隱藏，已經找不到該則貼文。

館長則對此在直播中回應，「你去找一個40歲的人，一年比一年年輕給我看」，原來現在人類是越活越年輕，50歲越長越像18歲的時候，不是禿頭就是白頭髮，人老了不就是這樣。

館長也在直播中替粉絲預言，「你們一定1年比1年硬不起來，一定的！不準的話沒關係，看要怎麼樣，你要證明你，直接露出來，拿碼表測，硬起來，然後看硬多久，明年再來測一下，看能硬多久」。

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲館長回憶，這5年來被大家熟識，也經歷了很多事情。（圖／翻攝館長YouTube直播）

館長說，「我也許明天就死了啦」，乾脆說早死早超生，問題是今天活到這把年紀40歲，從35歲被大家熟識，中間經歷了很多事情，「我也覺得人生值了啊，雖然我不是總統，雖然我不是首富，但是大家愛我，我就認為夠了嘛！人活在這個世界上不就是需要這個東西，不就需要人家的愛嗎，雖然討厭我的人也很多，但是人生已經夠了嘛！」

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館長隨後又搞笑比喻「人生就像你的老二，有時候很硬，有時候很軟，你沒辦法控制嘛！有時候做人叫你不要衝動，但你還是衝動，你還是早洩，就像你的老二無法控制，你很難知道今天你的老二是1分鐘，還是3秒鐘」。

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