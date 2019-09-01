館長自爆「從小被霸凌」：講了也沒用　曝「台灣社會暗黑史」

▲15歲少女遭一群人霸凌。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市一名15歲少女疑似因為在KTV和人起糾紛，被10幾名青少年帶往附近的國小，逼到牆邊遭狂甩巴掌，霸凌事件再起，引發社會關注。館長也針對此事有感而發，自爆從小被霸凌的往事，成為他學習格鬥和健身的契機。

館長31日在在直播中表示，看到少女被呼巴掌霸凌，就想起自己小時候的遭遇，「這個東西（霸凌）需要大人，台灣的社會、大人去重視，它絕對不會消失。」他表示自己是單親家庭，沒有爸爸，從小顛沛流離，光是國小就換了4間；因為是轉學生的關係，在學校常常被其他同學欺負，身上有10塊錢就會被圍起來搜身。

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不僅如此，被踩書包、撕爛課本、臉壓到馬桶裡和要求把錢上繳，對館長來說都是家常便飯，但是他回家後也不敢跟大人說，「就沒有爸爸嘛！」不過他也坦言，小時候被這樣對待，也促使他長大後學習健身和格鬥。

館長感嘆，現在被霸凌還有許多管道可以申訴，以前被霸凌後跟老師講，老師也不太處理的，造成他國中的時候因為要自保，就成群結黨、逞兇鬥狠，「不然會被欺負。」

▲ 館長自爆小時候也曾被霸凌。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

館長也回憶道，在他十幾歲的時候，是個非常可怕的年代，「報警也沒用餒！警察跟神沒什麼兩樣。」他指出年輕時自己曾在路邊喝飲料，就被警察抓回去問說「剛剛搶劫是不是你」、「有沒有參與」；警察怕他逃跑，眼見旁邊有水溝蓋，還直接把他的車鑰匙丟下去，沒憑沒據就被帶走也無處可以伸冤。

他最後也呼籲父母真的要教小孩，不要再讓霸凌事件重演，學校、政府也應積極協助輔導被霸凌者，否則心裡恐會留下一輩子的陰影。

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