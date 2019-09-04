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24噸芒果榨成汁！腐爛長毛狂瀉「黃色瀑布」　司機苦等5小時才流完

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▲▼ （圖／取自免費圖庫pixbay）

▲芒果示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixbay）

 記者黃心瑀／綜合報導

54歲的荷蘭卡車駕駛艾瑞克（Eric Everwijn）日前原本要運送24噸的芒果到客戶公司，但卻在港口裝載集運箱後，聞到陣陣的水果味，發現不對勁的他決定把箱子的門打開檢查，沒想到迎接他的卻是像瀑布一樣傾瀉而下的「芒果汁」，隨後才發現裡頭的水果似乎在輸送途中因為溫度問題，而出現腐爛、流汁的情況，幾乎整箱的芒果都爛光光，模樣十分壯觀。

根據外媒報導，艾瑞克原本應該載著這些芒果到客戶公司，讓客戶對水果進行檢查；他說，通常這種裝有水果的冷藏集裝箱內部，都會用膠密封的很好，以保持一定的溫度，不過這次他們載裝載箱子到車上時，卻聞到陣陣的水果味，這顯然不是正常的。

於是艾瑞克決定在開車45公里後，到達一處水果和蔬菜的經銷處，把集裝箱打開檢查，沒想到門都還沒開，就從縫隙流出大量的黃色果汁，像開放式水龍頭一樣嚇人，他花了整整5個小時才讓果汁流乾；而裡頭裝載芒果的盒子因為長時間浸在果汁裡，通通都被泡爛，裡面還混著許多已經發霉、變綠長毛的芒果。

最後他將這個新奇的場面拍下，並傳給公司主管回報和通知客戶。報導中指出，這些芒果應該是在配送的過程當中，意外的暴露在超過50度的溫度下，才會出現腐爛流湯的情形。

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