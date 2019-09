跳跳床彈簧「時速113km」射出　直插他背上…深度竟達5cm！

▲跳跳床。(圖/取自免費圖庫pixbay)

記者黃心瑀/綜合報導

跳跳床是許多小孩們玩樂的天地,但英國12歲的小男孩傑米(Jamie Quinlan)就沒有那麼幸運了,他日前在朋友家玩跳跳床時,床內的彈簧突然射出,以每小時約70英里(約113公里)的速度,插入他的背裡長達2英寸(約5公分)的深度;在緊急的情況之下,他就這樣帶著彈簧前往就醫,就連醫生也被這離奇的場景嚇到。

根據外媒報導,傑米在8月31日時到朋友家中玩,正當他在跳跳床上蹦跳時,突然感受到背上傳來一陣異樣的感覺,隨後竟發現原本應該在跳跳床裡面的彈簧,竟然穿破墊子彈射而出,就這樣以極快速的速度,硬生生的插入他的背上,而且深度深達5公分。

傑米的爸爸昆蘭(Quinlan)在接到電話後,緊急趕往現場將兒子送醫急救,但當時的情況實在太危急,讓他一度以為會就此失去兒子;他說,這種意外非常的可怕,很有可能會發生在任何人的身上,如果今天彈簧插入的地方是頭部或是喉嚨,兒子極有可能會死亡,希望大家知道這件事後,可以知道跳跳床有多危險。

傑米則表示,當下他真的很緊張,一直保持著清醒讓自己不要暈厥,到醫院時醫生花了大約10分鐘的時間把彈簧弄出來,這些醫生也是第一次遇到這種病例;儘管彈簧已經取出,傑米仍會覺得有東西插在背上,但值得欣慰的是,他的傷口復原得很好,情況也沒有變的更糟糕。

Boy has a metal spring embedded two inches into his back after it shoots off a trampoline 'like a bullet' https://t.co/rGDKNLGb0o