台南芒果、文旦打前鋒　農特產品驚豔新加坡

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▲台南市政府與外貿協會合作啟動台南農產品海外行銷計劃，以新加坡為本次拓銷首站，進行水果展售會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府與外貿協會合作啟動台南農產品海外行銷計劃，以新加坡為本次拓銷首站，進行水果展售會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了協助台南的水果和農特產品外銷，幫助農民拓展國際通路，台南市政府與外貿協會合作啟動台南農產品海外行銷計劃，以新加坡為本次拓銷首站，辦理參訪團、水果展售會、國際廣宣和參加專業食品展。

首波推廣活動在新加坡開跑，由台南市農業局局長李朝塘，率領台南農會代表組成新加坡參訪團，並於8月29日至9月12日，在新加坡職總超市辦理「台南鮮果展售會」。

為了配合「台南鮮果展售會」開幕儀式，台南市農業局局長李朝塘偕同麻豆農會理事長呂登和、下營農會理事陳錄星、新市農會總幹事李美嬅等台南重要地方農會代表赴星參與28日的開幕儀式，並在新加坡台灣貿易中心的安排下，拜訪昇菘超市、HAO GROUP、百美超市、職總平價合作社總部和新加坡最大的蔬果貿易商萬春商行，推廣台南的農特產品，建立通路窗口。

此次參訪，除了配合推廣應景的台南文旦和芒果，最重要是希望能開發穩定和長久的合作關係，幫助推動台南農產食品外銷，拜訪之通路合計全新加坡有超過200家分店。

27日晚間，由李朝塘局長主持新加坡農產食品貿易商交流餐會，現場有超過10位的新加坡主要農產食品進口商，包括Chung Hwa Food, Yes Natural, Yocorn Food, Meyer International, KOI Thé, Isle Provisions等。

李朝塘表示，新加坡是城市國家，農產食品多仰賴進口，掌握進口商和通路商的喜好將可以大大減少開發市場的時間。

為了協助縮短地方農會和國際市場的距離，台南市府啟動一連串的對接計劃，希望透過辦理水果節、參訪、參展來協助業者走出台灣，開拓全球。

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