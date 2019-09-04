　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

育幼院院長退休後種沙梨闖出一片天　未來將取代檳榔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔鄉農民郭再通退休後購地種沙梨，種出一片天。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉農民郭再通退休後購地種沙梨，種出一片天。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農民郭再通退休後購地種沙梨，酸甜滋味似芒果青味道，由於南洋料理少不了它，也是外配思鄉的食物，有固定通路及穩定價格，未來可取代檳榔成新興作物。

60歲的郭再通原在桃園擔任育幼院院長，10年前退休，隨著老婆到屏東定居。他說，原想到內埔養老，但剛好有朋友的農地想賣，手中有閒錢，於是把整片7分地買下來，這塊地原是種檳榔，他陸續砍除部份，改種芭樂及檸檬，其中4分地在4年前改種沙梨。

他指出，一直想種一些特殊作物，無意間看到朋友家種了一棵沙梨，果實吃起來酸酸甜甜，味似芒果青，朋友跟他說，南洋風味餐少不了這一味，而且外配很喜歡，引起他的興趣，他要了幾顆種子試種，沒有農業基礎的他不恥下問，到屏科大農藝系請教老師及上網、到圖書館查詢相關資料。

他發現沙梨不難種，尤其是屏東天氣熱，在檳榔樹下栽種效果更佳，從第一株長大後，學習嫁接及阡插技術，慢慢擴展到數百棵，栽種後兩年就會開花結果，全年都能收成，但以夏季果最佳，冬果會熟黃則製成酵素，自製肥料，免費拿回來的牛糞及枯枝落葉，再加上蚯蚓幫忙分解，就是最天然的養份。

佛教徒的郭再通不願殺生，全園區以友善方式管理，不灑農藥以生物防治法趨蟲，草生管理方式，一星期割草一次，果園像草坪，在果園泡茶聊天，他認為是人生一大享受。

目前沙梨平均一星期採收一次，由於它是無籽的水果，可生食但味道酸酸甜甜，很像芒果青，台灣人會拿來沾梅粉吃，更好的方法是醃製，就像梅子的味道相當開胃。現在宅配到風味餐廳及並有固定消費者，他覺得農村不一定都要種檳榔，想辦法改變也是農村的一種契機。

ET快訊
外公載孫「倒栽蔥」跌圳溝亡！4歲女童站水中哭整夜
快訊／台南畜牧場女員工「墜入攪拌機」！遭肢解「血肉模糊」慘死
快訊／玲玲雨區再擴大！基隆新北8縣市豪、大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉大攜手北藝大善盡大學社會責任　前進大崙國小推動友善植栽

東沙指揮部官兵中秋獻愛心　嘉義敏道家園購月餅

育幼院院長退休後種沙梨闖出一片天　未來將取代檳榔

赴日櫪木縣簽友好交流協定　李吉田：歡迎日人來台體驗不同泡湯文化

嘉義市副市長懸缺9個多月　前立委陳淑慧5日走馬上任

檳榔妹「安全帶神裝」超OP！8條線猛勒...辣肉擠出來　逆天屁股蛋網跪朝聖

板橋鳳梨酥名店公休2天！排隊客大熱天爆氣…熟客一來載走30盒

身障失智老翁淋雨迷途　三峽警用M-POLICE辨識助返家

新北市願景行動對談　侯友宜：用行動落實夢想

黃偉哲親手做月餅　呼籲民眾選購身障中秋禮盒助弱勢做愛心

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

嘉大攜手北藝大善盡大學社會責任　前進大崙國小推動友善植栽

東沙指揮部官兵中秋獻愛心　嘉義敏道家園購月餅

育幼院院長退休後種沙梨闖出一片天　未來將取代檳榔

赴日櫪木縣簽友好交流協定　李吉田：歡迎日人來台體驗不同泡湯文化

嘉義市副市長懸缺9個多月　前立委陳淑慧5日走馬上任

檳榔妹「安全帶神裝」超OP！8條線猛勒...辣肉擠出來　逆天屁股蛋網跪朝聖

板橋鳳梨酥名店公休2天！排隊客大熱天爆氣…熟客一來載走30盒

身障失智老翁淋雨迷途　三峽警用M-POLICE辨識助返家

新北市願景行動對談　侯友宜：用行動落實夢想

黃偉哲親手做月餅　呼籲民眾選購身障中秋禮盒助弱勢做愛心

湖北小學遭無差別血洗8死2傷！兇嫌曾「挖女友眼睛」坐牢8年

嘉大攜手北藝大善盡大學社會責任　前進大崙國小推動友善植栽

虧錢也要賣！《驚奇隊長》布麗拉森6800萬賣出好萊塢山豪宅　倒賠200萬

自稱墨綠、討厭外省人挨批　柯文哲：我最沒有省籍對立

call派出所要給「一顆地獄火」　二審輕判拘役20天理由出爐

張奕重回一軍拚第3勝　對戰西武獅被4轟、防禦率高達9

說好只吃一口！　貪吃約克夏「咬走整條」火腿腸...媽原地傻眼

緊身衣透出黑Bra！　Albee「渾圓美胸」形狀超羞…老司機全嗨了：乙霏太搶眼

烏來簡小弟回家了！遺體卡15.7K石縫中…離「姑姑託夢地」僅200m

世籃賽／施洛德18投5中關鍵球丟炸彈　德國出局！球員拒出席記者會

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

地方熱門新聞

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5..

屏東監理站競標新車牌　底價30..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

前立委陳淑慧出任嘉義市副市長

牛肉麵店進駐頭份　弱勢團體免費..

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

色男硬上老情人　地院法官判2年

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

即／高市國小流感群聚　69新生..

花蓮第二波安居專案　聲押、羈押..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

桃園市民卡4週年慶　抽郵輪高鐵..

更多熱門

相關新聞

家教猥褻女學生：妳的聲音像天使

屏東傅姓男子2016年間在當地某家教班擔任數學教師，卻對當時未滿16歲的女學生小桃（化名）伸出狼爪，不僅撫摸大腿，還做出環抱、親吻臉頰等動作，甚至正面熊抱稱讚對方聲音像天使，7個月間總計猥褻5次，最後被高雄高分院法官依法判處1年有期徒刑。

真理褲照瘋傳！超正女師辣曬雪白長腿　投入偏鄉教育

內埔警分局長化身一日教師　宣導交安

高山有機小山芋你吃過嗎？找春日傅玉珠

失智婦街上徘徊　警帶回奉茶家屬感動

關鍵字：

屏東內埔郭再通沙梨芒果

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

好市多中和店將實施新政策　網推爆

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自拍」笑崩

娶26歲乖乖牌嫩妻！發現老婆「藏7年秘密」他崩潰要離婚：

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面