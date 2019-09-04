育幼院院長退休後種沙梨闖出一片天　未來將取代檳榔

▲屏東縣內埔鄉農民郭再通退休後購地種沙梨，種出一片天。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農民郭再通退休後購地種沙梨，酸甜滋味似芒果青味道，由於南洋料理少不了它，也是外配思鄉的食物，有固定通路及穩定價格，未來可取代檳榔成新興作物。

60歲的郭再通原在桃園擔任育幼院院長，10年前退休，隨著老婆到屏東定居。他說，原想到內埔養老，但剛好有朋友的農地想賣，手中有閒錢，於是把整片7分地買下來，這塊地原是種檳榔，他陸續砍除部份，改種芭樂及檸檬，其中4分地在4年前改種沙梨。

他指出，一直想種一些特殊作物，無意間看到朋友家種了一棵沙梨，果實吃起來酸酸甜甜，味似芒果青，朋友跟他說，南洋風味餐少不了這一味，而且外配很喜歡，引起他的興趣，他要了幾顆種子試種，沒有農業基礎的他不恥下問，到屏科大農藝系請教老師及上網、到圖書館查詢相關資料。

他發現沙梨不難種，尤其是屏東天氣熱，在檳榔樹下栽種效果更佳，從第一株長大後，學習嫁接及阡插技術，慢慢擴展到數百棵，栽種後兩年就會開花結果，全年都能收成，但以夏季果最佳，冬果會熟黃則製成酵素，自製肥料，免費拿回來的牛糞及枯枝落葉，再加上蚯蚓幫忙分解，就是最天然的養份。

佛教徒的郭再通不願殺生，全園區以友善方式管理，不灑農藥以生物防治法趨蟲，草生管理方式，一星期割草一次，果園像草坪，在果園泡茶聊天，他認為是人生一大享受。

目前沙梨平均一星期採收一次，由於它是無籽的水果，可生食但味道酸酸甜甜，很像芒果青，台灣人會拿來沾梅粉吃，更好的方法是醃製，就像梅子的味道相當開胃。現在宅配到風味餐廳及並有固定消費者，他覺得農村不一定都要種檳榔，想辦法改變也是農村的一種契機。