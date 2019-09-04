計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

▲交通部修法為Uber開大門，但Uber司機抗議，後續轉換的問題並沒有獲得解決。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為讓Uber能順利轉入計程車體系，交通部近日修正相關法規，將開放多元化計程車可預告車資、免跳錶，不少Uber司機研判Uber加入多元化計程車機會很高，搶著去考計程車執業登記考試，不過，到9月底前幾乎場場爆滿，讓Uber司機怒批交通部「加開場次根本不夠」。

為解決計程車與Uber模糊地帶問題，交通部修正通過Uber條款，規定租賃車至少要1小時起跳，不得在外巡迴攬客等，該條款6月9日上路，並將自10月6日正式取締，違法依法可開罰9千至9萬元。另為讓Uber能順利轉入計程車體系，交通部3日也預告修正相關法規，全台多元化計程車除了目前的跳表計費，將新增APP預先報價，讓乘客事先得知應付車資，最快9月底就能上路。

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▲交通部鬆綁計程車費率，但自救會批評，轉換的過程困難重重，一堆技術面上的細節，交通部都不願真正面對，「車合法、人合法」更是淪為口號。（圖／記者李毓康攝）

不過，網路叫車平台代僱駕駛自救會發出聲明批評，交通部以宣布喜訊的方式公佈費率鬆綁，卻忘了一群原本在Uber平台開車代僱駕駛的權益和現實的困境。自救會表示，103-1的緩衝期即將在10/6日到期，但這段時間自救會與交通部協商多次，非常努力協助駕駛轉去多元，但轉換的過程困難重重，一堆技術面上的細節，交通部都不願真正面對，「車合法、人合法」更是淪為口號。

網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾說，由於交通部鬆綁法規，不少司機研判Uber很有可能加入多元化計程車，因此，司機也趕著報考計程車執業登記要跟上。但他說，到9月底前的既有場次已經場場爆滿，交通部說好的加開場次完全不夠，根本無法消化司機報考需求，導致目前只有不到20%、約2000多名司機考取執登，現在距103-1緩衝期結束時間只剩一個月，剩下80%、1萬名司機該何去何從？

▲Uber司機抗議，即便司機想轉開多元化計程車，但還有車牌、車貸問題沒有實際解套方法。（圖／記者李毓康攝）

另外，李威爾也提到，即便司機想轉開多元化計程車，但仍有車牌、車貸平轉、靠行、保險等問題等都還沒有實際的解套方法，包含相關窗口、細節都沒有完整的說明，沒有SOP流程司機想做也問題重重。

他說，他已經連續第5天到交通部想要見次長溝通，不過到目前為止都還見不到次長，自救會對此也強烈要求交通部，在法規與問題未解決之前，落實實務面的協商與執行，面對司機的艱難處境，讓司機能夠繼續開車養家，保有人民最基本的生存權。