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一張計程車牌賣25萬！Uber合作租賃車怒難轉行　連署告交通部討上億國賠

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▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲與Uber合作的租賃車行透露，想轉作計程車也沒辦法，一張車牌開價25萬，根本買不下去。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

汽車運輸業管理規則103-1條（Uber條款），預計10月6日正式上路取締，交通部近日也修正相關法規，將開放多元化計程車可預告車資、免跳錶。不過，跟Uber合作的上百間租賃車行仍面臨轉型卡關問題，有自救會代表就透露，現在一張計程車車牌從2-3萬喊價到25萬，想買也買不到，許多當時相信政府的業者，投入上億資金恐成一場空，近日百間車行已連署要提告交通部，討上億元國賠。

▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

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▲租賃車行想轉行多元化計程車，但買不到計程車車牌，連署要提告交通部討國賠。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

Uber自救會車行代表、赫日租車營運部經理薛百琪表示，2017年政府輔導Uber跟租賃車行合作，當時很多車行都投資下去，她自己在台北、台中、高雄的車行也砸了上億元貸款買車子、雇用上百位代僱駕駛，結果交通部卻硬是修法讓他們變不合法，租賃車行根本沒有一條生存的路。

▲▼計程車司機抗議交通部放行uber與租賃車合作，慢速繞行行政院。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber條款10/6正式取締開罰，租賃車業者怒曝轉型難處，擬提告交通部討上億國賠。（圖／記者林敬旻攝）

薛百琪說，交通部說可以轉做多元化計程車，建議車行和車牌一起買，但業者一間一間打交通部提供的計程車行名單，結果根本就沒有人要賣計程車車牌，也沒人要賣車行。她說，原本一張計程車車牌喊價大概2-3萬，現在Uber要轉過去了，車牌開始就地起價、水漲船高，喊到一張10多萬，甚至最天價還開到25萬。

「前面投資都已經損失，怎麼有錢可以買」，薛百琪說，車行還不起貸款，很多人開始在賣車，但也讓中古市場崩盤，10月6日起根本不知道怎麼做生意。她說，目前有上百間車行已經連署要提告交通部，請求上億元國賠，否則根本沒有一條生存的路。

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