俄畫家卡佳有望與江孟芝同台！　集集列車18日通車典禮揭曉

▲俄羅斯插畫家卡佳（左）、彩繪列車設計師江孟芝（右）。（圖／翻攝當事人臉書）

記者胡順惠／台北報導

觀光局集集彩繪列車爆發一系列爭議，意外讓石虎原創俄羅斯自由插畫家卡佳（Катя Молодцова）爆紅，18日受邀來台出席彩繪列車啟動典禮。卡佳與引發爭議爭議的設計師江孟芝是否同台？觀光局長周永暉表示，會邀請設計團隊出席，江孟芝也屬於團隊一員，但對方是否願意出席並不清楚。

記者聯繫江孟芝，但江手機關機，截至截稿無法取得回應。

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卡佳（Катя Молодцова）來台時間點是否已經確認？周永暉說，目前確認設計師會出席18日的啟動典禮，原則上應該是提前一天（17日）抵達台灣，確切時間點這周會確認。

談到是否邀請江孟芝出席典禮，周永暉說，一般通車均按照SOP，會邀請設計團隊出席，江孟芝也是團隊一員，也會邀請，但對方是否出席要再做最後確認。觀光局日月潭管理處也說，已經在聯繫設計團隊，目前還未確認對方能否出席。

▲台、俄設計師的石虎作品將能共同呈現在車廂上。（圖／交通部觀光局提供）

據了解，觀光局已向卡佳提出包辦來台機票、吃、住等地接費用，希望能盡地主之誼，待確認來台時間與天數後，會提供設計師多個旅遊行程建議，希望卡佳能記住台灣最美風景，感受熱情人文風情。

隨著啟動典禮日期緊逼，交通部長林佳龍也趕緊練習俄文。他上午在臉書上傳影片，跟網友分享學習俄文的成果，已經學會說基本日常用語，像是「你好」、「你好嗎？」、「我很好」、「謝謝」、「再見」、「卡佳，歡迎來台灣！」等。

林佳龍說，觀光局這次推出集集彩繪列車雖然引起風波，但是最後促成台俄設計師合作，是個很美好的結果，現在台俄之間有21天免簽很方便，能促成文化、經貿等各方面合作，他也為此學學幾句俄文，希望誠摯歡迎卡佳以及更多俄羅斯朋友的到訪。