台中計程車之狼涵洞附近性侵弱女　還約「明天再來！」

▲吳姓計程車司機在車上性侵弱女，判刑8年半定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

台中吳姓計程車司機見女子「小映」（化名）是身心障礙者，謊稱可以免費載她回家不收車資，將小映載到台中市某高速公路涵洞附近性侵得逞。吳男事後還傳訊給小映，說「明天下班要再來」。一二審均將吳男重判8年半，案經上訴，最高法院審理後，4日駁回上訴定讞。

判決指出，吳男1年前的9月4日下午1點半左右，駕駛計程車行經西屯區某公車站牌，見小映獨自候車，發現小映神情有異，吳男心生歹念，招攬小映搭車。小映拒絕後，吳男又謊稱可已免費載小映，小映受騙上車。吳男在車上確認小映為心智缺陷女子後，將計程車開到南屯區忠勇路高速公路涵洞附近停車，在車上性侵小映得逞。

吳男食髓知味，拿出紙筆，要求小映留下姓名與電話，小映因心智缺陷，只能寫姓名而寫不出電話號碼，吳男強取小映手機撥號給自己，藉此留下小映的電話號碼。而後將小映帶回住家附近的便利商店，對小映說「明天下班要再來」。小映返家後，母親發覺有異，追問下才得知全案，報警處理。警方第二天在吳男載走小映的公車站牌處埋伏，色慾薰心的吳男果然在1點半出現，遭員警逮捕，移送法辦。檢方依照「加重強制性交罪」提起公訴。

法院審理時，吳男否認犯罪，辯說他覺得小映心智狀態正常，雖2人發生關係，但並未以強暴等方式強迫，還說「她答應要跟我成為男女朋友」，要求互留電話時小映也點頭答應。一審法院不採信，重判有期徒刑8年6月。

吳男上訴二審，又辯稱自己精神障礙，犯案時失去辨識能力，不知自己犯案。但二審台中高分院調查後，調閱吳男被羈押在台中看守所時，到精神科看診的病歷，認定吳男僅為睡眠障礙，並未失去辨識能力，仍然成立「加重強制性交罪」。考量他為滿足一己之私慾，性侵心智缺陷的小映，漠視他人之身體及性自主權，造成小映身心受創，更破壞女性民眾對於搭乘計程車安全性之信賴；且吳男食髓知味，竟企圖再與小映聯繫，所為應予譴責，故駁回上訴，仍判刑8年6月。案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。