19歲正妹蜜大腿遭公車狼爪猥褻1小時！下車後哭了…

▲19歲正妹蜜大腿竟遭公車狼猥褻1小時，下車就哭了。此為示意圖，與當事人無關。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓男子，前年11月間下午喝了酒後在新北市三芝區搭上公車，發現19歲少女「小施」（化名）單獨在後方座位，林男隨即坐到小施旁，仗著力氣大強行撫摸小施大腿、鼠蹊部，直到公車抵達淡水紅樹林站才下車，時間長達1小時。小施下車後因極度委屈，竟站在路旁哭泣，路人因此陪同報警。林男二審遭判刑8月，可上訴。

判決指出，本案發生於2017年11月間，下午4點多，林男喝了酒後，在新北市三芝區三芝國中附近搭上公車。林男一上車後，就發現19歲的小施一人單獨坐在公車右側後面靠窗位置。林男見色心起，不顧車上仍有許多空位，竟大喇喇地坐在小施旁的座位，隨即將頭靠在小施的肩膀上，而後伸手撫摸小施的大腿、鼠蹊部。

小施大驚！雖以手推拒，並明確表明拒絕意思，但林男仗著自己成年男子的力氣較大，壓制小施的推拒反對，持續撫摸、猥褻小施的蜜大腿。一直到公車開到淡水區的紅樹林捷運站，林男與小施先後下車。小施因極度委屈，下車後就站在路旁哭泣，一同下車的乘客發覺有異，陪同小施報警，警方循線逮捕林男，林男被依照「強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，林男雖坦承撫摸小施，但又說自己當時喝了酒，不記得發生什麼事情，企圖以行為時失去辨識能力為由，要求法院減刑。但一審法院根據小施、公車司機等人的供詞，認為林男行為時雖有飲酒，但並未失去辨識能力，還能清楚與小施等人對話。一審法院因此將林男判刑8月。

案經上訴，二審高等法院審理時，林男還是辯稱喝了酒，什麼都不記得了。但高院根據證人供詞，還是認定林男行為時意識清楚。而雖然林男在最後陳述時對小施說「對不起，我錯了，我要謝謝你。」高院認為林男並無悔意，因此駁回上訴，仍判刑8月。可上訴。