狼學長性侵11名身障男童　追查驚見「老師、志工」竟也參一腳

▲台中某機構中心課輔老師、志工多次猥褻、性侵男童得逞，台中地院依強制性侵判刑。（示意圖，與本案無關／123RF）



記者陳玉／台中報導

台中張姓男子是瘖啞人士，畢業後利用寒暑假返校擔任志工，竟藉機用性器玩具或性侵多達11名瘖啞學弟，事件曝光後，經追查下，在身障機構中心服務的課輔老師、志工也坦承有猥褻、性侵男童，更有脫褲、逼打手槍、3人互相手淫等行為；台中地院依強制性侵罪判課輔老師1年10月、志工2年4月。

張姓瘖啞人士從學校畢業後，利用寒暑假返校擔任營隊志工，2016年1月至2017年間陸續要11名瘖啞學弟獨自到廁所、或趁午睡休息時，強脫褲子並用手機拍攝，更用假陽具性侵拍下，直到其中1名男童向老師求救才曝光。張被判8年2月，目前仍在上訴中。

未料經追查下，在身障機構中心內1名負責照顧學生假日班功課的課輔老師，及另名男志工也被查出有猥褻、強制性交等行為；台中地院判決書指出，該中心的課輔老師，自2016年3月起，常要男童到廁所互相手淫，2017年5、6月間，該名男志工發現課輔老師看見男童到廁間互相摸生殖器，男志工竟加入，先與課輔老師彼此手淫後，再分別跟男童手淫，後再用假陽具性侵男童得逞。

台中地院認為，男志工因自小在聽障中心成長，曾遭他人性侵而接受錯誤性觀念，導致性觀念偏差，但2人事後均未與被害男童達成和解，依強制性侵判刑。