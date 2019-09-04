跆拳道狼教練劈腿2國中女　「刺激」當暗號約壞壞…還逼拍母浴照

▲葉姓跆拳道教練涉嫌誘拐道館內2名少女和他上床，被檢察官起訴。（示意圖與本案無關／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北市葉姓跆拳道教練，涉嫌從2016年起，引誘上道館學習防身術的國中少女自拍猥褻照，並以「刺激」當暗號，相約道館、賓館等處做愛，還要求少女偷拍母親洗澡裸照供他鑑賞，更離譜的是，葉男同時劈腿少女的同學B女，只是B女察覺教練花心後斷然分手，A女則是至今相信自己和葉男真心相愛，台北地檢署4日依21個與未成年少女猥褻、性愛等罪起訴葉男。

本案被害A女是在2014年11歲的時候，被父母送到道館上課，A女除了上課時間外，也常在放學後或者假日去道館練習，父母一直不以為意，直到2019年初，父母覺得A女情緒變得暴躁，因此查看A女手機，赫然發現疼愛的女兒竟然從2016年13歲起，就被道館的葉姓教練玷汙。

▲少女相信教練對她真心愛護。（示意圖與本案無關／免費圖庫pxhere）

據了解，單身的葉男平常就對A女呵護備至，除了跆拳道比賽、還包括生活學校等作息都十分關心，藉此取得A女信任後，開始誘導A女自拍裸露、摸下體等猥褻照片，發生性關係後，葉男還騙少女吃事後避孕藥。

檢警調查，葉男和A女的LINE對話都是以「刺激」當成暗號，用來討論前晚的性行為，或者相約下次在道館碰面後，去賓館或葉男租屋處發生性關係，葉男還要求少女偷拍母親不雅照片，說「看他(指母親)的身形，才知道你(指少女)以後大概怎麼樣。」

2018年間，葉男食髓知味的看上和A女在道館同班的B女，以相同手法和B女交往後誘拐上床，但是機警的B女沒多久就發現，自己不是葉男的唯一，開始拒絕葉男，並且也提醒A女注意提防葉男，可是A女仍然相信葉男是真心愛她。

▲另名受害少女發現遭劈腿後，斷然決定和葉姓教練分手。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

雖然A女案發後在警局說出與葉男交往經過，證稱從2016年13歲起，就曾和葉男發生性行為，到了北檢卻巧合的改變說詞，與葉男口徑一致的說，2人只有在她已滿14歲後發生2次關係，似乎企圖幫葉男躲過最重可判刑10年的「與未滿14歲性交罪」。至於葉男現已離開事發道館，為證明自己清白，還把自己的跆拳道證寄到台北地檢署，保證不會再教。

不過檢察官最後仍根據A女和葉男的LINE對話，以及後來也提告的B女證詞，認定葉男涉嫌對A女犯了5次對未成年人猥褻罪、8次與未滿14歲性交罪、4次與14歲以上未滿16歲性交罪，另外對B女犯4次與14歲以上未滿16歲性交罪，另外要少女自拍裸照的部分也觸犯《兒少性剝削防制條例》等罪，將葉男起訴，並請求法院一罪一罰。

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