3百萬幫兒子創業基金掉高鐵惹議　陳明文發聲明稿「以訟止謗」

▲▼國民黨團「陳明文高鐵遺失 神祕的300萬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委陳明文3日搭乘高鐵北上，不慎將裝有3百萬現金行李箱遺落在車廂內，隨後由其次子陳政廷代表領回，不料卻引起軒然大波，陳明文國會辦公室4日下午發表聲明，將委請律師針對不當發言及抨擊者提起告訴。

▲▼民進黨立委陳明文。（圖／翁伊森翻攝）

陳明文國會辦公室聲明如下:

日前，陳明文委員於台灣高鐵列車遺失一只皮箱，幸賴我國人民之良善與高度法治意識以及台灣高鐵公司極具效率之遺失物協尋機制，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。

然而，原本十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。

一、嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。

二、此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金。

三、現金用途係陳明文委員夫婦資助其么兒創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕！