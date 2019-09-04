300萬哪來？他翻監察院資料...陳明文才申報240萬現金存款

▲英系掌門人陳明文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣高鐵北上列車3日拾獲一只未上鎖的行李箱，裡面竟有現金300萬元，追查後發現失主竟是民進黨嘉義立委、英系掌門人陳明文；陳明文的次子陳政廷歲後向媒體表示，這筆錢是父親要給他創業用的，但不小心遺忘在車廂上。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足300萬，「這筆現金到底怎麼來的？」

黃子哲表示，父母拿錢給子女當第一桶金也不足為奇，但明明匯款只需要幾分鐘的功夫，陳明文非要直接搬運這麼大筆現鈔，親自搭高鐵當快遞直送，實在非常詭異，但若對照陳明文最新的財產申報資料，其實還有幾點可疑之處。

黃子哲提3大疑點：

1. 陳明文夫婦雖財力相當雄厚，但陳明文申報的現金存款「只」有約240萬，根本不足300萬。雖尚有其他1260多萬存款，是存在太太廖素惠名下，但其中有1千萬是遠景投資公司的錢，應不宜動用。所以，要一次動用高達300萬現金，恐怕要處理其土地、建物、股票、或保險。究竟這筆現款怎麼來的？



2. 陳政廷說要去菲律賓創業，這筆錢除了買原物料及設備外，還要拿來做外幣開戶的費用。但一般外幣開戶多是用美元，而廖素惠明明有2萬6千多美元的外幣存款，為何沒提出來用，而是給新台幣?



3. 廖素惠共計有3千8萬多萬的事業投資，陳政廷在其中的安邑國際開發公司(資本額3千萬)，是擁有5,000股(1/6)的監事；在遠景投資公司(資本額1千萬)中，則是有200,000股(1/5)的董事。算起來，陳政廷的財力應該不錯，區區3百萬有必要向父母伸手要嗎?

黃子哲說，陳明文不僅是蔡英文總統的輔選大將，自己也在嘉義參選立委，此際拿著大筆現鈔東奔西跑的，陳明文本人迄今也沒有出來解釋，其實更會啟人疑竇。要是一般人，可能早就被警方懷疑是車手了。

黃子哲表示，尤其在敏感的選戰時刻，陳明文實在有必要誠實且清楚對社會大眾交說清楚講明白，否則遺留一團迷霧，對陳明文、對民進黨、對蔡英文總統、甚至是對司法，都是挑戰與傷害。