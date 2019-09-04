呼應韓國瑜青年政策！　國民黨團拋立法催生千億青創基金

▲國民黨團召開「推動創意創業創富條例，打造三創青年新出路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團4日召開「推動創意創業創富條例，打造三創青年新出路」，宣布將在新會期推動「青年創意創業創富執行條例草案」，協助青年創新創業創富，並呼籲民進黨團一同支持對青年有利法案，替青年找出路、提升台灣整體經濟發展，目前已有27位黨籍立委連署。

黨團總召曾銘宗表示，根據國內人力銀行青年創業意向調查，針對40歲以下求職者調查發現，高達7成6受訪者有意或已經創業。台灣青年充滿創意，在國際各類型創意、發明等大展，均獲得亮眼成績傲視全球，但回國後幾乎束之高閣，政府也不積極協助，從創意轉化成創業、創富，為國家社會做出貢獻。

曾銘宗指出，國民黨團推出之「青年創意創業創富執行條例草案」條例草案分為8大推動策略，分別為1千億元青年創業創富基金、5千億元青年創業專案貸款、建置青年創業聯合輔導機構、輔導登錄創櫃版及上市上櫃、建置青年創意創業空間、開放創新事業實驗試辦、建置時間銀行系統機制、舉辦國家創意大賽及博覽會。

曾銘宗進一步指出，其中有關「1千億元青年創業創富基金」的資金來源，檢討自民進黨所提前瞻基礎建設8900億元經費中，將不須推動項目所節省的經費，用以優化青年創業環境，如提供投資、融資等財務協助及建置創業園區等相關經費。

▲國民黨團召開「推動創意創業創富條例，打造三創青年新出路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



立委費鴻泰呼籲，「青年創意創業創富執行條例草案」即將付委，民進黨不要為一己之私，阻擋國民黨團為青年未來發展所提出好的法案。他舉例，許多年輕人在美國矽谷尋夢、創業、圓夢，以色列也在國家完備的法條建構下，讓年輕人能夠不斷發想創意創新，最後走向世界。蔡政府可以檢討不須執行的前瞻基礎建設經費，挹注在青年創意創新創業上，給年輕人一個機會，也等於是給國家未來的希望。

立委賴士葆則說，「青年創意創業創富執行條例草案」與日前高雄市長韓國瑜所提出的青年政策不謀而合，解決就業、低薪問題，不僅提高基本工資，更要建構有利環境，讓青年創意創新創富這條路更寬廣。

立委林麗蟬也說，在今年台灣與馬來西亞的新創論壇中，台灣青年獲得許多國際創新專利大獎，但是國家缺乏政策、法規和環境的支持，甚至得不到平台的支持，國民黨團提出「青年創意創業創富執行條例草案」，就是針對國內現有缺乏政策、法規、環境和平台的問題一併解決，呼籲蔡政府能夠支持這樣對年輕人有利的法案，一同為台灣青年找出路。