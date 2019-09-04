東森自然美延攬各領域專家　首席顧問陳基岱：讓產品再升級

▲東森自然美48週年菁英店主誓師大會暨新品發表，首席顧問陳基岱特別遠從上海來台，親自蒞臨出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪菱鞠／台北報導

為了強化產品研發，東森自然美延攬各領域專家組成堅強顧問團，開發更好的保養品，提升消費者選購的信心，從生活美容走向科學美容、醫學美容。在東森自然美48週年菁英店主誓師大會暨新品發表上，幹細胞專家、同時也是東森自然美首席顧問陳基岱，特別遠從上海飛來台，親自蒞臨出席，他在致詞時提到，未來將致力於讓產品再升級，帶給消費者新體驗。

對於女性肌膚需求，東森自然美通過與美國及歐洲等多個生物醫學研發團隊進行技術合作，採用天然植物精萃，配合生物科技技術，研發出適合東方女性膚質的專業美容產品，而近期更是針對不同客層推出胜肽水光標靶微導、童妍水光瞬效護理課程等系列新產品。

▲東森自然美推出NB-1系列新產品與新課程。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美專業顧問團。（圖／記者徐文彬攝）

為強化產品，東森自然美也延攬各領域專家包括哈佛幹細胞專家陳基岱、弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民、日本東京大學生化博士陳彥榮、高雄醫學院博士中草藥專家陳日榮、高雄義大醫院醫美專科醫師洪子懿、北醫附設醫院醫美專科醫師江妤等人，組成顧問團提供專業諮詢，提升研發能量。

作為東森自然美首席顧問的陳基岱，早期參與開發出首個幹細胞抗老產品NB-1系列，當時受到廣大客戶喜愛，至今也仍是自然美主力明星商品。陳基岱認為，東森擁有強大豐富的資源，通過整合，相信可以帶來更多新的銷售，同時也期待開發出第二個像NB-1這樣好的產品，帶來新的保養感受。