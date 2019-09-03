東森自然美進駐台中廣三SOGO　搶搭百貨週年慶推多重好康

▲看好台中廣三SOGO百貨的高集客率，東森自然美進駐設櫃。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

東森自然美由美容SPA沙龍跨足美妝美容專櫃，今（9/3）正式進駐台中廣三SOGO百貨一樓美妝戰區，貼近消費大眾提供更多元美容保養服務，百貨美妝首發概念店開幕，搶搭上百貨公司週年慶暖身跑，同步提供多重好康優惠，用合理價格就能把專業美容沙龍級保養品帶回家。

看好台中廣三SOGO百貨的高集客率，東森自然美入駐設櫃並表示，即將於11月中在廣三SOGO 4樓開設旗艦型美容SPA沙龍，全面提供從肌膚檢測、保養服務到產品等一站式服務，讓中台灣消費者一次享受全方位專業美容美體服務，體驗到更精緻、頂級的保養與SPA。

秉持「自然就是美」的品牌宣言，東森自然美以天然植萃成分，配合最先進生物科技，使肌膚自然而然再生，展現宛若天生的青春能量，並以東森自然美獨創的「自然美容術」，為無數女性逆轉肌齡，全面實現由內調而外養的身心之美，透過第一步的肌膚檢測，讓美容師能徹底掌握肌膚狀況，並以專業數據分析建議，再以科技護膚儀器+手法暢通肌膚的三大核心，打通肌膚任督二脈，最後再針對肌膚所需，進行活膚、美白、毛孔、舒敏等4大項目後續保養。

▲東森自然美美容SPA中心進駐台中廣三SOGO百貨，並推出「超效保濕水光系列」明星商品。

東森自然美指出，「保濕」可謂是所有保養的基本功，這次廣三SOGO百貨專櫃精心推出開幕明星級商品「超效保濕水光系列」，透過補水、鎖水、活水來打造水潤肌，其中，超效保濕精華液是8月甫推出的全新強效保濕功能產品，號稱「史上最強保濕神器」，也是目前東森自然美門市詢問度最高的一級明星商品。。

東森自然美廣三SOGO專櫃資訊

地址：台中市西區臺灣大道二段459號（台中廣三SOGO百貨1樓）

營業時間：週一～週五 AM11:00～PM22:00、例假日AM10:30～PM22:00

電話：（04）2329-1233