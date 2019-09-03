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60歲肌膚比30歲好　東森自然美讓內行人用過就回不去了

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讓消費者變美有自信  美容師跟進東森自然美求新求變 。(採訪／記者洪菱鞠；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

記者洪菱鞠／台北報導

「我非常深愛我的工作，不管做多久、年紀多大，我一定會繼續做下去，因為我真的以東森自然美為榮。」東森自然美新莊店主持老師江寶美，在自然美體系裡一做就是34年，僅管本身擁有專業美容知識，面對不斷創新的產品、技術、儀器，她認為每一天都是挑戰，尤其東森入主自然美後帶來很大變化，她說雖然必須快速跟進，但對未來充滿信心。

▲▼自然美加盟老師專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲東森自然美新莊店主持老師江寶美，在自然美體系裡做了34年，她認為自己最大優勢就是走進東森自然美，為她帶來工作上的成就感。（圖／記者季相儒攝，以下同）

東森自然美由蔡燕萍博士創辦，48年來秉持「自然就是美」的經營理念，以生物科技天然護膚美容產品，在美容SPA領域紮下深厚根基，專業形象與技術吸引不少人想加入成為美容師，江寶美就是其中之一，投入這份工作超過30年，她認為自己最大優勢就是走進東森自然美，為她帶來工作上的成就。「因為東森自然美讓我不斷有新知、新想法和理念，經營過程中持續精進，讓我越站越高。」

不過面對坊間美容店競爭多，再加上醫美風行，有的同業擔心一不小心就會被淘汰，江寶美卻是老神在在，沒有任何緊張感，即使被顧客說「護膚課程價錢太高」，她也直接回答「他們沒有我的技術，產品也沒有那麼好」，能夠有這樣的自信，主要原因來自於對品牌的信賴，先「以身試法」試用超過一個月，讓自己也滿意了，才敢大聲說服顧客「課程就是非常好」。

江寶美以自己為例，她提到自己以前肌膚也很不好，尤其在百貨專櫃工作時，經常要化妝，膚質狀況經過大概10年才調整慢慢過來，現在她不怕別人近看，甚至很得意的說，60歲肌膚比30歲肌膚還要好。

▲▼自然美加盟老師專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲江寶美認為，東森自然美與一般坊間美容店的最大差異之一，就是透過肌膚檢測儀器，為顧客的膚質狀況做精準判斷。

為了比較和一般坊間美容的差異，江寶美也曾給別人做臉、護膚，結果發現，美容師竟然用「看」的就能知道該做哪一種美容課程，讓她對其專業度大打折扣，「相較之下，東森自然美是用儀器做肌膚檢測，並且不斷挑戰技術研究創新、精益求精，光是這方面，就和坊間很不一樣，而東西好、值得，當然就不貴。」

為了讓顧客更有自信的美美走出去，江寶美善用自然美肌膚檢測判讀技術，協助解決肌膚問題，比起一味強烈推銷各項課程，她更傾向於用分享的心情介紹產品，同時把顧客當作家人一樣對待。「現在這個年代，已經不是純粹銷售，很多的銷售是要賣心，售出你的真心，才會有一定回報。」

▲▼自然美加盟老師專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲東森自然美不斷研究創新，推出好的產品，透過專業儀器與技術，幫顧客美容護膚。

熱愛美容這份工作的江寶美，技術好、經驗足，卻不免感嘆這一行面臨沒有人傳承的問題，因此她在3年前走入校園，開課教授美容專業技術和知識，親自培育人才，期待有新血一起加入美容行業。此外，她提到，對於e世代來臨，必須跳脫舊思維，學習接納新東西，而在她事業最顛峰之際，看好東森自然美未來經營會超過100分，甚至是200分。

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