化妝品教父張聰民被王令麟打動　霸氣預言：東森自然美3年內一定成功

＊助東森自然美拼差異化 張聰民：3年內一定成功。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷)

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美主張透過「科學美容」全面提升品牌公信力，更要為愛美女性開發優質保養品突破美麗極限，因此近期積極延攬各領域專家加入，其中更邀請到台灣「化妝品教父」弘光科技大學化妝品學系教授張聰民，目標將開發出專屬東森自然美的獨家配方，更放話3年內一定要成功並立於不敗之地，為台灣化妝品產業丟下一枚震撼彈。

▲弘光科技大學化妝品學系教授張聰民提攜無數台灣知名品牌，堪稱台灣化妝品教父。

化妝品教父張聰民過去憑藉20年來的化妝品研發實力，親力親為提攜牛爾、歐萊德等知名的台灣在地保養品牌屢創美妝新契機，其後更不乏國內外超大型企業的合作邀約，張聰民卻從東森總裁王令麟的一個小動作見微知著，看好易主之後的自然美，很有機會改寫台灣化妝品產業的未來。

「前陣子我受邀到東森集團近百位高階主管會談中演講，雖然只講了短短15分鐘，但是王令麟卻全程站在旁邊聽我說話，讓我感受到他對專家的尊重，畢竟過去就連我們邀請海外學者來演講，其實我也只是坐著聽，而這件小事讓我開始思考若能和他合作，也許會和其他企業家不一樣。」張聰民笑談這段軼事，但他其實更期待運用自己的專業為東森自然美產品做出差異化，開創台灣化妝品產業新高度。

▲化妝品教父張聰民看好東森自然美的大亞洲格局及野心。

張聰民表示：「過去自然美是一個成熟、有完整系列的品牌，如今有了新的主人，再加上東森集團及新聞雲結合線上線下，更有機會賦予品牌新生命，成功機會更大，是一個老牌新生的大挑戰。」看過無數品牌興衰歷程的他，卻對這次合作充滿期待：「其實我一直有個夢想，希望能為台灣化妝品產業創造一個無可取代的龍頭品牌，這不只要領導人具有遠見，團隊合作也要有共識，而東森就具備這種『大亞洲』的格局及野心，加上ETtoday新聞雲這個平台相信將是很好的助力」。

然而，最愛待在實驗室裏面與學生一起研發新成分的張聰民，相當自豪台灣化妝品產業技術在全球絕對是前3名，卻也看見了台灣化妝品產業的隱憂，他認為台灣一向對研發新成分的決心不夠，因此太多保養品關鍵成分都不在自己手上，一旦賣的不錯其他人也會跟進，因此難以在國際間打響品牌名號。他認為東森自然美若要拚出業界新高度，必須開發獨家配方，創建無法複製的關鍵成分、取得專利，才能墊高在產業的高度，讓自然美具原創性，並進一步開發各種系列成為0~100歲都可以用的全方位保養品牌。

擅長用原料說故事的張聰民，也提出實質的建議，認為台灣有很多優秀的農作物、水果…都可以拿來進行研發，同時連結人與土地的情感，而這也許就是老牌自然美的新機會，他更不諱言只要東森願意投入產學合作，相信很快在3年內就能為自然美打下良好的基礎，並於業界立於不敗的地位，

▲東森自然美積極延攬各領域專家加入團隊。

台灣在地經典美容品牌「Natural Beauty自然美」數十年來，始終堅持開發成分天然、溫和的保養品，近期由東森集團併購為「東森自然美」後，不僅要延續此精神，更希望透過科學美容的方式提升保養效率，滿足愛美女性對於保養的需求與期待，因此，近期東森自然美積極擴大團隊，邀集十數位化妝品、美容保養以及生科、藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，期待位台灣美容界開啟新的里程碑。