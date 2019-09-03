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東森自然美堅持純天然！中藥草學博士助攻開發在地植萃潛力成分

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▲中草藥專家陳日榮 加入東森自然美把關用藥。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷)

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美為提升品牌公信力，滿足愛美消費者保養需求，積極尋求各領域專家參與，希望借重達人、博士的實力為品牌奠定基礎、深度扎根。中藥草學專家陳日榮就看好東森自然美，有高度投入天然成分研發的意願及做品牌的企圖心，因此評估後點頭答應加入顧問團隊。

▲▼中藥草學博士陳日榮。（圖／東森自然美提供）

▲中藥草學專家陳日榮看好東森自然美有高度投入天然成分研發的意願及做品牌的企圖心。（圖／東森自然美提供）

品牌成立數十年來，自然美自家商品皆標榜天然成分，因此讓具有中草藥生物科技、天然藥物研發專長的高雄醫學院博士、中草藥專家陳日榮對東森集團併購後，掌握現成通路及媒體資源的東森自然美產生高度興趣。

陳日榮認為，東森集團最大的優勢就自有通路，比起一般生技公司好不容易生產出不錯的保養品卻找不到合適的地方上架，東森自然美更能全力開發好的商品，而且未來如果東森自然美有心發展天然藥草成分研發，透過與學界結盟進行產學合作，將能透過專業實驗室設備，開發符合國際認證規格的商品，有利行銷至國際，同時透過重視產品的安全性以及真實數據的學術研究，對消費者健康更有保障。

▲▼中藥草學博士陳日榮。（圖／東森自然美提供）

▲陳日容認為運用中草藥學「藥食同源」的概念，即可研發高安全性又有效的保養品。

近幾年消費者不只愛美也愛健康，市面上許多強調天然、草本、有機的成分都很受歡迎，「天然a尚好」觀念更是深植人心！陳日榮指出，其實中草藥學中有一個「藥食同源」的觀念就很貼近消費者想像，意思是指平常可以拿來吃的中藥材，比較沒有毒性，若直接拿來提煉成藥品、美妝保養品或保健食品的主要成分，過敏機率也就比較低、安全性更高。

事實上，許多台灣本土作物、草藥都很適合發展抑制酪胺酸酶（亮白效果）、抑制皺紋等酵素，開發有潛力的藥用植物及中草藥，符合未來保養趨勢。而且目前研究也已發現，單一中藥材就可以分離萃取出許多不同的效果，屆時可針對保養品所需的成效進行精粹後添加入保養品，為美容保養帶來良好成效。舉例來說，像是咖哩當中的薑黃素，或是中藥的當歸等，這些消費者熟悉不過的的素材，不僅容易取得又有很好的保養成效，節省研發成本同時與消費者溝通層面也省時省力。

陳日榮認為，目前全世界中藥草的產值很高，而台灣本身也有很多天然成分待開發，相信透過學界提供設備與資源，再協助東森自然美培訓專業人才，開發出真正符合台灣消費者想望的理想美妝品應是指日可待。

▲東森自然美積極延攬專業團隊，希望透過科學美容提升保養效率及滿意度。(由左至右：高雄醫學院博士陳日榮、弘光科大化妝品應用所教授張聰民、台大生化博士陳彥榮)。

台灣在地經典美容品牌「Natural Beauty自然美」數十年來，始終堅持開發成分天然、溫和的保養品，近期由東森集團併購為「東森自然美」後，不僅要延續此精神，更希望透過科學美容的方式提升保養效率，滿足愛美女性對於保養的需求與期待，因此，近期東森自然美積極擴大團隊，邀集十數位化妝品、美容保養以及生科、藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，期待位台灣美容界開啟新的里程碑。

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