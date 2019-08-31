保養品越擦皮膚狀況越差　醫美醫師：原因出在成分上

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保養品越擦皮膚狀況越差　東森自然美醫師：原因出在成分上

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＊揭開長斑關鍵！東森自然美醫師教你保養品這樣挑。(採訪／記者洪菱鞠；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

記者洪菱鞠／台北報導

肌膚暗沉、膚色不均、長斑、毛孔粗大、皺紋等，都是女性在意的臉部問題，除了受到年齡增長的影響，紫外線、飲食不正常、生活作息等外在因素也有關，此外，醫美醫師洪子懿指出，在每天的看診中，發現太多女性的皮膚問題都是來自於不適宜的保養品，原因就在於成分中有過多的化學添加物。

▲選購保養品，女性美容，愛美，藥妝店（圖／視覺中國CFP）

▲女性花錢買保養品，想讓自己擦出美肌，但成分中若添入過多化學添加物，不適宜的保養品反而會讓肌膚長痘痘、毛孔阻塞。（圖／視覺中國CFP）

不想歲月在臉上留下痕跡，花大錢買了一堆瓶瓶罐罐，在家勤做保養，卻不見任何效果顯現，洪子懿認為，其中一項原因就在成分上，「挑選保養品是一門難題，但儘量選擇越天然的越好，因為過多的化學添加物會讓肌膚日漸暗沉或長痘痘、毛孔阻塞等問題出現。此外，也要注意使用保養品的順序一定要對，先擦化妝水，再上精華液、乳霜，才能有效吸收。」

東森自然美醫師顧問團、皮膚科醫師洪子懿（圖／東森自然美提供）

▲做為東森自然美醫師顧問團之一，洪子懿認為保養越簡單、天然越好，像是累積40多年的品牌經驗的東森自然美，產品成份的天然與精萃，能讓肌膚得到最好與最適合的保養，再加上擁有百萬人證，知道怎樣的保養品最能符合台灣女性的肌膚。（圖／東森自然美提供）

洪子懿也提到，經常看到很多人到醫美診所詢問雷射療程，希望可以除斑、改善暗沉，但其實只要把「保濕」做足，選對了產品、成分，肌膚很多問題就能隨著解決，舉例來說，最近研發出來的GamaPGA，就是一個鎖水能力非常好的植物性分子，特別適合熟齡肌。

「要知道保濕是保養的一切基礎」，洪子懿希望帶給大家正確的保養觀念之外，做為東森自然美醫師顧問團之一，她從皮膚專業來看，女性朋友愛美其實可以不用依賴醫學美容，自身把肌膚養好、保濕做好，也可以變得很美麗，選擇成分天然、簡單，越自然越好。

醫師蘇恒則強調「防曬」的重要性，他表示，防曬沒做好，除了加速皮膚老化，也容易曬出斑，雖然黑色素的生成，是皮膚的一種自然防禦機制，卻讓不少女性朋友感到困擾，與其尋求醫美雷射治療，防禦更為重要。

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